Drake bat facilement le premier album de Kanye sur Apple Music

Donda de Kanye West était le plus gros premier album d’Apple Music cette année – jusqu’à ce que Drake décroche ce record 48 heures plus tard.

Selon les statistiques qui viennent d’être partagées avec Digital Music News, Drake a facilement dépassé le premier album d’une journée de Kanye West sur Apple Music. Mercredi, Apple Music a annoncé que Kanye’s Donda était le plus gros premier album de sa plate-forme de l’année, avec plus de 60 millions de streams. Mais ce record a été battu par le Certified Lover Boy de Drake deux jours plus tard, selon la plateforme.

À ce stade, on ne sait pas combien de flux Drake accumule. Vendredi soir (3 septembre), Apple Music a seulement confirmé à Digital Music News que Drake avait dépassé le total d’une journée de Kanye. Apple a en outre noté que Drake avait dépassé le total de Kanye bien avant la période complète de 24 heures, suggérant une victoire facile.

“Le sixième album studio de Drake, ‘Certified Lover Boy’, a déjà battu le record d’Apple Music en 2021 pour l’album le plus diffusé en une seule journée”, a envoyé un représentant d’Apple Music à DMN en début d’après-midi (heure du Pacifique). “L’album est également déjà l’album le plus diffusé d’Apple Music en 24 heures cette année.”

Soit dit en passant, Donda était le troisième plus grand premier album de l’histoire d’Apple Music en termes de flux totaux, ce qui signifie que le CLB de Drake se classera deuxième ou mieux sur la liste de tous les temps d’Apple Music.

Passons à Spotify, et Kanye établissait également de sérieux records. Semblable à Apple Music, Donda était le premier album de Spotify le plus diffusé en 2021, et le deuxième plus grand début de l’histoire de Spotify avec plus de 100 millions de flux. Reste à savoir si Drake a dominé ces classements, bien que nous attendions des données de Spotify ce soir ou tôt demain matin.

Quand il s’agit d’anticipation et de battage médiatique, Kanye a facilement battu Drake.

Nous avons perdu la trace du nombre de concerts d’avant-première d’album et de délais manqués par Kanye avant de sortir Donda. À. une étape, Kanye a même élu domicile dans la Mercedes-Benz Arena d’Atlanta pour terminer l’album. Tout cela est le classique Kanye, dont les retards publicitaires sans fin sont désormais routiniers. Mais la lourde montée vers Donda n’a pas donné à Kanye un avantage sur Drake, suggérant que les fans sont plus intéressés par la substance que par le grésillement.

En termes d’apparitions d’invités, CLB est absolument empilé. L’album de 21 pistes présente des camées de Lil Baby, Lil Durk, Giveon, Jay-Z, Travis Scott, Future, Young Thug, Yebba, 21 Savage, Project Pat, Tems, Ty Dolla Sign, Lil Wayne, Rick Ross et Kid. Cudi. Donda était également remplie de célébrités invitées et d’apparitions, dont Pusha T, Don Toliver, Lil Baby, The Weeknd, Travis Scott, Lil Yachty, Playboi Carti, Lil Durk, Kid Cudi, Young Thug, Chris Brown, Roddy Ricch, Westside Gunn, Jadakiss, Jay Electronica, Sheek Louch, Styles P, Pop Smoke, DaBaby, Marilyn Manson et Jay-Z.

Nous mettrons à jour avec des chiffres plus détaillés lorsqu’ils seront disponibles.