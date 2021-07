Drake Bell a été condamné après avoir plaidé coupable de tentative de mise en danger d’un enfant et plus

Avant sa condamnation, Jared Drake Bell risquait de purger plus d’un an de prison pour les seules accusations de mise en danger d’enfants, mais il semble maintenant qu’il ne purge aucune peine de prison. Selon NBC News, un juge de l’Ohio a condamné Bell, 35 ans, à deux ans de probation, et il doit également effectuer 200 heures de service communautaire. Bell ne sera pas non plus tenue de s’inscrire en tant que délinquant sexuel. De plus, Bell ne doit avoir aucun contact avec la victime, bien que l’on ne sache pas quelles seraient les répercussions s’il violait cet ordre. Au cours de l’audience, Bell a publié une déclaration :