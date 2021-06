Drake Bell arrêté pour crimes présumés contre des mineurs – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Drake Bell a été arrêté dans l’Ohio pour avoir diffusé du matériel préjudiciable aux mineurs et avoir eu des conversations sexuelles avec un mineur.

L’acteur, star de ‘Drake et Josh’, a plaidé non coupable des accusations, qui auraient pour origine un chat sur Internet en 2017.

Après avoir plaidé non coupable, il a versé une caution de 2 500 $ et a avoué ne pas avoir eu de contact avec la victime présumée dans l’affaire.

L’acte d’accusation contre Bell a été fait le 21 mai, bien que, selon Fox News, ils correspondent à un chat sur Internet le 1er décembre 2017.

Selon des documents publiés par la police, la victime présumée avait 15 ans lorsqu’en 2018 elle a déposé une plainte au Canada contre Bell pour un incident survenu en décembre 2017 lors d’un concert dans l’Ohio. À la suite de cette plainte, les autorités canadiennes ont contacté la police de Cleveland.

Apparemment, au cours des mois qui ont précédé le spectacle, “le musicien a eu des conversations inappropriées avec la victime qui, parfois, étaient de nature sexuelle”, indiquent les écrits officiels.

Selon le rapport, le plaignant a assisté au concert et là, « Bell a violé son devoir de diligence et, ce faisant, a créé un risque de préjudice pour la victime ». Plus de détails sur ce qui s’est passé sont inconnus.

Bell, qui réside à West Hollywood et utilise également le nom de Drake Campana, était à Cleveland au moment de l’arrestation pour se produire au Odeon Concert Club.

L’audience préliminaire est fixée au 23 juin.

Bell avait déjà été condamné en 2015 pour conduite sous l’influence de l’alcool et, l’été dernier, son ex-petite amie Melissa Lingafelt l’a accusé sur les réseaux sociaux d’abus physiques et sexuels au cours des années de relation qu’ils ont partagées entre 2006 et 2008, des allégations selon lesquelles l’acteur nié catégoriquement.

Grâce aux séries « Drake & Josh » et « The Amanda Show », Bell est devenu très populaire en Amérique latine. En effet, l’artiste se fait appeler Drake Campana sur ses réseaux sociaux et a publié des chansons bilingues telles que “Slow Fire” et “Diosa”.