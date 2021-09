Drake Bell clarifie sa situation juridique à ses fans – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

L’acteur et chanteur américain Drake Bell a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il clarifie sa situation juridique. Il a été récemment révélé qu’il avait été dénoncé dans l’Ohio, aux États-Unis, pour des crimes impliquant un mineur, dont il avait plaidé coupable.

“Je suis Drake Bell, je ne suis pas Drake Campana”, a déclaré l’acteur en espagnol, qui a précisé que son nom n’avait pas été changé, qu’il n’avait pas déménagé au Mexique -bien qu’il adorerait le faire-, qu’il n’est pas mexicain. résident ou citoyen, donc Il n’a pas de passeport mexicain.

« La plupart des nouvelles que vous avez entendues récemment sont complètement fausses et fausses. Et j’ai l’impression que vous méritez, et je vous dois, une explication », a déclaré Bell dans la vidéo.

Drake a expliqué que bien que cette nouvelle ait été donnée dans un court laps de temps, il s’agit en réalité d’une enquête qui dure depuis trois ans, une enquête “sur chaque fausse déclaration qui a été faite”, a déclaré l’acteur.

Bell a souligné que ce n’est pas seulement lui qui prétend qu’il s’agit de fausses déclarations faites contre lui, mais que l’État de l’Ohio l’a déjà vérifié. Le chanteur a également expliqué que s’ils n’avaient pas été faux, il ne vivrait pas actuellement chez lui aux Etats-Unis, avec sa femme et son fils.

Par : El Universal