Drake Bell condamné pour crimes contre mineurs ; aura une probation et un service communautaire

Les autorités américaines ont condamné à deux ans de probation pour Drake Bell, qui paiera la peine correspondant à son séjour en prison avec 200 heures de travaux d’intérêt général en Californie, à l’issue de l’audience du lundi 12 juillet.

A travers une audience via Zoom, le juge a déterminé cette peine au musicien et acteur, qui a récemment fêté son anniversaire, et les a fêtés à Disneyland, avec son fils et sa femme, que nous ne connaissions pas publiquement avant juin.

Pourquoi Drake Bell a-t-il été condamné ?

Les événements pour lesquels le compositeur a été condamné se sont produits en 2017 avec une fille qui a assisté à l’un de ses concerts dans une boîte de nuit de l’Ohio alors qu’elle avait 15 ans.

De même, le musicien a envoyé des messages inappropriés, qui ont révélé au public qu’ils avaient du contenu sexuel de la part de l’artiste.

Elle a raconté sa version de l’histoire, où elle a décrit les événements, ainsi que les suites de l’expérience, où elle admet avoir parfois des crises de panique ; Il l’a également décrit comme un pédophile.

“J’étais définitivement l’un de ses plus grands fans”, a-t-il déclaré. « J’aurais fait n’importe quoi pour lui. Cependant, elle raconte qu’il a eu un comportement sexuel avec elle à certaines occasions, notamment dans les coulisses du concert à Cleveland.

Le 23 juin, la star qui s’est fait connaître par Nickelodeon a plaidé coupable lors d’une autre audience Zoom d’un crime, tentative de mise en danger d’un mineur et d’un délit, de diffusion de matériel préjudiciable aux mineurs.

En 2018, après que la victime a comparu devant le service de police de Toronto au Canada, pour les événements dans la boîte de nuit de Cleveland, Ohio, où elle a comparu cette nuit-là, depuis lors, la communication entre les autorités correspondantes des deux pays a commencé, aboutissant à son arrestation. , procès et condamnation : 200 heures de travaux d’intérêt général et de probation.

L’enquête des autorités a révélé qu’ils avaient déjà un lien qu’ils avaient établi à partir des réseaux sociaux, où ils se sont rencontrés ; La défense de Bell a allégué que les conversations par chat étaient consensuelles.

Le musicien a été arrêté le 4 juin aux États-Unis, accusé d’avoir violé les droits des mineurs ; de même, il a été condamné à une amende de 2 500 $ et une ordonnance restrictive a été émise avec la victime.

Après l’échec, Drake Bell réagit en jouant du piano avec son fils

Quelques instants après avoir reçu sa peine, Drake Bell a montré un bébé, vraisemblablement son fils. Le mois dernier, il a révélé sur Twitter qu’il avait une femme et un fils, ce qui n’était pas connu du public. Maintenant, après n’avoir pas été envoyé en prison, le musicien de 35 ans a interprété sa chanson I Know sur Instagram.

