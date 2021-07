Drake Bell, condamné pour messages sexuels avec un mineur

Drake Bell

. – L’acteur Drake Bell, mieux connu pour la sitcom de Nickelodeon “Drake & Josh”, a été condamné lundi par un tribunal de l’Ohio à un an de probation, suite à des accusations de tentative de mise en danger d’un mineur et de diffusion d’informations préjudiciables aux mineurs.

Bell a plaidé coupable aux accusations liées à des incidents survenus à Cleveland, Ohio en 2017, le mois dernier.

La peine a été prononcée après une longue déclaration de la victime de Bell, qui a comparu devant le tribunal par vidéoconférence. (CNN n’identifie généralement pas les victimes de crimes sexuels.) La femme, aujourd’hui âgée de 19 ans, a déclaré qu’elle avait 15 ans lorsqu’elle a échangé des SMS à caractère sexuel avec Bell, qu’elle avait rencontrée par l’intermédiaire de sa tante à l’âge de 12 ans.

“C’était un héros pour moi”, a-t-il déclaré.

La femme a également déclaré dans sa déclaration que Bell l’avait agressée sexuellement à deux reprises, allégations qu’il a niées par l’intermédiaire de son avocat.

“Chaque nuit, j’ai peur de m’endormir parce que je ne veux pas le voir dans mes cauchemars”, a-t-elle déclaré.

“C’était une grande partie de mon enfance et en retour, cela a ruiné ma vie”, a-t-elle déclaré, le qualifiant de “pédophile”. L’avocat de Bell, Ian Friedman, a reconnu que le couple s’était engagé dans des SMS à caractère sexuel, mais a nié qu’il y avait eu agression.

“Sa conduite n’était pas correcte, elle n’était pas appropriée”, a déclaré Friedman. “Mais je dois être très clair. Ce que la victime prétend s’être produit ici, je ne dis pas simplement que cela ne s’est pas produit, non seulement M. Bell dit que cela ne s’est pas produit, mais les preuves dans cette affaire suggèrent que ça ne s’est pas produit.”

“Nous savons tous que ce bureau du procureur poursuivrait les accusations de pédophilie et ferait tout son possible, avec l’agressivité voulue, et nous l’avons vu à plusieurs reprises”, a déclaré Friedman. “S’ils estimaient qu’il s’agissait d’un cas prouvable, je suis sûr que nous ne parlerions pas ici aujourd’hui d’une” tentative de mise en danger d’un mineur ” (accusation) et d’une ” affaire de diffusion préjudiciable à un mineur “.

“J’accepte cette allégation parce que ma conduite était mauvaise”, a déclaré Bell, qui a également rejoint le tribunal par vidéoconférence. “Je suis désolé que la victime ait été blessée de quelque manière que ce soit, mais ce n’était évidemment pas mon intention.”

Au cours de sa brève déclaration, sa victime a pu être vue en train de pleurer.

La probation de Bell sera transférée en Californie, où il réside. Un tribunal tiendra une audience pour examiner votre statut de délinquant sexuel.