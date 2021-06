Drake Bell plaide coupable d’avoir commis des crimes contre un mineur – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Drake Bell, ancienne star de la populaire émission Nickelodeon Drake et Josh, a plaidé coupable mercredi des chefs d’accusation de crime de mise en danger d’un mineur et de délit de diffusion de matériel préjudiciable aux mineurs.

Jared ‘Drake’ Bell, 34 ans, de West Hollywood, Californie, a plaidé coupable via Zoom. La condamnation est prévue pour le 12 juillet à Cleveland.

Les allégations sont liées à une fille qui l’a rencontré en ligne et a assisté à l’un de ses concerts à Cleveland en 2017, alors qu’elle avait 15 ans.

L’avocat de la défense Ian Friedman a déclaré mercredi qu’il ne pouvait pas commenter l’affaire, mais a déclaré que cela serait révélé dans le prononcé de la peine “pourquoi M. Bell a décidé de plaider coupable aujourd’hui”.

Bell avait initialement plaidé non coupable aux accusations plus tôt ce mois-ci. Tyler Sinclair, porte-parole du bureau du procureur du comté de Cuyahoga, a déclaré à l’époque que la jeune fille avait contacté la police de Toronto en octobre 2018 et qu’ils avaient contacté la police de Cleveland, déclenchant une enquête.

L’accusation de tentative de mise en danger de mineurs est liée au concert, a déclaré Sinclair, où Bell “a violé son devoir de diligence” et créé un risque de préjudice pour la victime. Sinclair n’a pas précisé.

Bell et la fille avaient “développé une relation” en ligne plusieurs années avant le concert, a déclaré Sinclair. L’accusation de diffusion de matériel préjudiciable fait référence au fait que Bell a envoyé à la fille “des messages inappropriés sur les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré.

Les peines vont de la probation à deux ans de prison. La jeune fille, qui est maintenant majeure, sera autorisée à faire une déclaration lors de l’audience de détermination de la peine.

Bell, également un chanteur, a commencé à jouer comme un enfant, mais a été catapulté à la célébrité à l’adolescence avec The Amanda Show de Nickelodeon, puis Drake & Josh, qui a fait ses débuts sur la chaîne en janvier 2004. Le dernier épisode a été diffusé en septembre 2007. Bell et sa co-star Josh Beck a également joué dans deux films de Drake & Josh.