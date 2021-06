Drake Bell plaide coupable de crimes contre des mineurs

in

Ainsi, la police canadienne locale a contacté le département à Cleveland et après une enquête a constaté que la relation entre le mineur et Drake a commencé il y a des années. Les juges ont noté que l’acteur “a violé son devoir de diligence et, ce faisant, il a créé un risque de préjudice pour la victime”. Ils ont également découvert le deuxième chef d’accusation pour lequel ils l’ont accusé.

Les autorités ont constaté que Drake a envoyé des messages inappropriés à caractère sexuel sur les réseaux sociaux à un mineur de 15 ans. Ainsi, le 4 juin, le musicien a été arrêté aux Etats-Unis pour violer les droits des mineurs d’âge. Une injonction a été prononcée contre les victimes présumées. La photo de son arrestation est devenue virale.