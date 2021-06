Drake Bell trouve au Mexique comment rester à jour – El Sol de México

Quatre jours après son interpellation pour délits sur mineurs, le chanteur et acteur Drake Bell a posté sur son compte Twitter : « J’ai besoin d’un tatouage en CDMX !! Qui peut le faire ?”, ce qui a suscité des questions d’internautes qui l’accusaient d’avoir demandé l’asile au Mexique pour échapper à la justice de leur pays.

Le 4 juin, les autorités de Los Angeles l’ont arrêté et payé 1 500 dollars de caution pour retrouver sa liberté, en plus de recevoir une injonction contre les victimes présumées. Le 23 juin, il a plaidé coupable lors d’une audience via Zoom, au cours de laquelle il a plaidé coupable de deux crimes : tentative de mise en danger d’un mineur (considéré comme un délit grave au quatrième degré) et propagation de problèmes préjudiciables aux enfants (délit au premier degré) .

Bien que la peine, qui sera définie en juillet, puisse aller jusqu’à 18 mois de prison, le chanteur continue d’être actif sur ses réseaux sociaux normalement, tweetant et diffusant en direct via Instagram, où ses followers latinos le commentent majoritairement de manière positive.

Presque oublié aux États-Unis, où il est passé de 178 000 exemplaires vendus avec son premier album, It´s only time, en 2006 à seulement deux mille avec le troisième, Ready, stable, go ! l’opportunité d’exploser votre carrière.

En termes de concerts, dans son pays, il se produisait dans de petites salles, tandis qu’ici, ils le recevaient dans des lieux tels que l’Auditorium national et la Monterrey Arena, deux des lieux les plus importants du pays, où il s’est produit en 2008 à guichets fermés. foules.

Cette visite a été suivie d’une série de présentations dans des lieux importants tels que le Lunario et le Foro Sol, où en 2014, il a réuni 75 000 personnes.

L’affection des fans mexicains a commencé lorsqu’il a participé à la série Nickelodeon Drake and Josh. Grâce à son personnage, il est devenu l’un des plus aimés sur Internet pour les mèmes de ses dialogues en espagnol qui sont devenus viraux comme le cas du célèbre “hey, quiet old man”.

En 2014, après une de ses visites pour promouvoir Ready, stable, go !, il conquiert le public après avoir assisté à des programmes télévisés nationaux. A partir de ce moment, leurs expressions d’affection envers notre culture sont devenues plus fréquentes. Il a constamment publié des tweets et des histoires Instagram où il parlait espagnol et en 2019, il a chanté un fragment de Cielito lindo aux Telehit Awards.

Son acceptation a atteint un tel degré que lors de ses visites ultérieures, il a été invité à des programmes du matin qui ne correspondaient pas exactement au profil de ses disciples, où il a même chanté et dansé La bamba avec Maribel Guardia.

Le 17 novembre 2019, Drake Bell a surpris en annonçant que tous ses tweets seraient en espagnol. Immédiatement, les fans mexicains l’ont rempli de compliments et de commentaires positifs, et ils ont célébré le fait que le chanteur ait exprimé son amour pour le Mexique de cette manière.

Des images d’un billet de 500 pesos avec son visage et une carte d’électeur sous le nom de “Drake Campana” avec une adresse dans l’État de Mexico, étaient quelques-uns des mèmes avec lesquels il s’est engagé à se rapprocher des Mexicains officiels.

Après avoir reçu tant de commentaires positifs sur ses réseaux, il a sorti deux chansons avec le titre et les refrains en espagnol, Slow Fire et Goddess, avec lesquelles il a conquis les charts Spotify dans le pays.

Quatre des cinq villes où leur musique est la plus consommée sont mexicaines : CDMX arrive en tête avec 81 000 505 auditeurs mensuels, suivi de Guadalajara et Puebla avec respectivement 25 000 594 et 15 000 053 ; Lima 9 mille 978, et Monterrey avec 9 mille 564.

Avant la pandémie, il allait se produire à Querétaro avec une tournée intitulée Drake Campana Tour et pour ce 29 juillet, il avait une présentation prévue à l’auditorium Pabellón Monterrey à côté de Lasso, Marco Mares et LÚa, qui a également été suspendue.