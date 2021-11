Drake brise le silence sur la mort de Travis Scott dans Astroworld

Drake s’exprime pour la première fois depuis qu’il a rejoint Travis Scott sur scène à Astroworld la nuit même où 8 spectateurs ont perdu la vie … disant qu’il est dévasté et promet de rendre service de toutes les manières possibles.

Drake a publié une longue déclaration lundi, disant: J’ai passé les derniers jours à réfléchir à cette tragédie dévastatrice. Je déteste avoir recours à cette tribune pour exprimer une émotion aussi délicate que le chagrin mais c’est là que je me trouve. »

Il poursuit: « Mon cœur est brisé pour les familles et les amis de ceux qui ont perdu la vie et pour tous ceux qui souffrent. Je continuerai à prier pour eux tous et je serai utile de toutes les manières possibles. Que Dieu soit avec vous tous. »

Drake a été un artiste surprise au festival de vendredi à Houston, montant sur scène pour interpréter « Sicko Mode » et d’autres tubes avec Travis.

Des sources proches de Drake et Travis nous disent que ni l’un ni l’autre n’avait la moindre idée de la gravité de ce qui se passait dans la foule… avec des vagues de fans poussant en avant et étouffant les autres.

Bien que ce ne soit pas son événement, Drake a toujours été nommé accusé dans des poursuites pour blessures de la part de ceux qui prétendaient que le concert les avait laissés dans un grave stress physique et émotionnel.

TMZ a brisé l’histoire… Travis couvrira les frais funéraires des 8 personnes décédées lors du spectacle – sans aucun doute – et s’associe à BetterHelp pour offrir des services de santé mentale à tous ceux qui pourraient en avoir besoin.

Les causes de décès des personnes tuées n’ont toujours pas été dévoilées… les victimes étaient âgées de 14 à 27 ans.