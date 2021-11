Canard aborde la tragédie survenue au festival de musique Astroworld.

Le rappeur, qui a fait une apparition surprise sur scène à Travis ScottL’émission de Houston du vendredi 5 novembre s’est rendue sur Instagram le lundi 8 novembre pour exprimer ses condoléances. Le concert a fait huit morts et 25 autres hospitalisés, a précédemment confirmé la police.

« J’ai passé ces derniers jours à essayer de comprendre cette tragédie dévastatrice », a déclaré Drake dans son message. « Je déteste avoir recours à cette tribune pour exprimer une émotion aussi délicate que le chagrin mais c’est là que je me trouve. »

Il a poursuivi: « Mon cœur est brisé pour les familles et les amis de ceux qui ont perdu la vie et pour tous ceux qui souffrent. Je continuerai à prier pour eux tous et je serai utile de toutes les manières possibles. Que Dieu soit avec vous tous. «

Plus d’une douzaine de spectateurs ont déposé des poursuites contre Travis, ainsi que les organisateurs de l’événement. Un spectateur, Kristian Paredes, nommé Drake dans un procès qui a également été nommé Travis, Live Nation et Harris County Sports & Convention Corporation, citant la négligence.