Drake brise son silence après l’apparition surprise de Travis Scott Astroworld, tragédie

Drake a rompu son silence à la suite de « l’événement de masse » qui s’est produit lors de son apparition surprise avec Travis Scott au festival de musique Astroworld vendredi. Une soudaine « affluence de foule » au cours de la représentation a fait huit morts et 25 autres hospitalisées, une enquête sur la tragédie étant en cours.

Drake a abordé la tragédie dans un post Instagram lundi, le musicien expliquant qu’il a « passé les derniers jours à essayer de comprendre cette tragédie dévastatrice ». Drake a déclaré que bien qu’il déteste « avoir recours à cette plate-forme pour exprimer une émotion aussi délicate que le chagrin, mais c’est là que je me trouve ». Le rappeur a ensuite exprimé ses condoléances, écrivant que son « cœur est brisé pour les familles et les amis de ceux qui ont perdu la vie et pour tous ceux qui souffrent ». Il a ajouté qu’il « continuerait à prier pour eux tous et qu’il serait utile de toutes les manières possibles. Que Dieu soit avec vous tous ».

La déclaration de Drake faisait suite aux remarques faites par Scott au cours du week-end. Dans un article publié sur les réseaux sociaux, le rappeur, qui a fondé Astroworld en 2018, a déclaré qu’il était « absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au festival Astroworld ». Il a ajouté qu’il était « engagé à travailler avec la communauté de Houston pour soigner et soutenir les familles dans le besoin ».

Drake et Scott se produisaient ensemble sur scène lorsque la foule d’Astroworld a commencé à se comprimer vers le devant de la scène, ce qui a provoqué la panique car plusieurs personnes ont fait un arrêt cardiaque et d’autres ont été blessées. Le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña, a déclaré lors d’une conférence de presse que les unités médicales sur place avaient été « rapidement submergées » au milieu de l’afflux de foule, qui a fait huit morts, dont des adolescents, plus de deux douzaines hospitalisées et des centaines d’autres soignées dans un hôpital de campagne. au stade. Les deux musiciens ont été largement critiqués pour avoir continué leur performance alors même que les spectateurs suppliaient l’ensemble de s’arrêter et que des véhicules médicaux pouvaient être vus entrer dans la foule.

Selon les poursuites intentées par les participants d’Astroworld, Scott et Drake sont au moins en partie responsables de la tragédie. Un procès déposé par Kristian Paredes nommant Drake, Scott, Live Nation et Harris County Sports & Convention Corporation comme défendeurs, il est allégué que Drake « est monté sur scène aux côtés de Travis Scott et a aidé à inciter la foule », et « la foule est devenue chaotique et une bousculade a commencé, faisant huit morts et des dizaines, dont Kristian Paredes, grièvement blessé. » Aucun des deux musiciens n’a publiquement répondu aux poursuites pour le moment.