Drake, Cardi B et J. Cole obtiennent les nominations aux BET 2021 Hip Hop Awards

Les BET Hip Hop Awards ont dévoilé les nominations pour l’édition 2021 de leur cérémonie. Le 16e événement annuel devrait avoir lieu au Cobb Energy Performing Arts Center à Atlanta le vendredi 1er octobre.

Cardi B et Megan Thee Stallion sont en tête des nominations pour les Hip Hop Awards de cette année, avec neuf hochements de tête chacune. Canard a reçu huit nominations dans sept catégories, dont Artiste Hip Hop de l’année et Chanson de l’année. Son album Garçon amoureux certifié n’est pas nominé pour l’album Hip Hop de l’année, ayant raté la date limite de la cérémonie de 2021, selon BET.

Sac d’argent Yo, Tyler le créateur, Migos, Megan Thee Stallion, DJ Khaled, 21 Savage & Metro Boomin, et J. Cole tous ont été nominés pour l’album Hip Hop de l’année avec leurs dernières sorties respectives. petit bébé a également obtenu cinq nominations. Consultez la liste complète des nominations ci-dessous.

Visitez le site officiel de BET pour plus d’informations sur les récompenses.

Nominations aux BET Hip-Hop Awards :

ALBUM HIP HOP DE L’ANNÉE

LA DOULEUR D’UN GANGSTA – MONEYBAGG YO

APPELEZ-MOI SI VOUS VOUS PERDEZ – TYLER, LE CRÉATEUR

CULTURE III – MIGOS

BONNE NOUVELLE – MEGAN THEE STALLION

KHALED KHALED – DJ KHALED

SAVAGE MODE II – 21 SAVAGE & METRO BOOMIN

LE HORS-SAISON – J. COLE

CHANSON DE L’ANNÉE

BACK IN BLOOD – PRODUIT PAR YC (POOH SHIESTY FEAT. LIL DURK)

TARD LA NUIT – PRODUIT PAR LA MOUTARDE (RODDY RICCH)

LAUGH NOW CRY LATER – PRODUIT PAR G. RY, CARDOGOTWINGS, ROGET CHAHAYED & YUNG EXCLUSIVE (DRAKE FEAT. LIL DURK)

UP – PRODUIT PAR YUNG DZA, SEAN ISLAND, DJ SWANQO (CARDI B)

WAP – PRODUIT PAR AYO & KEYZ (CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION)

WHOLE LOTTA MONEY (REMIX) – PRODUIT PAR LONDON JAE, BEATGODZ, TEE ROMANO (BIA FEAT. NICKI MINAJ)

ARTISTE HIP HOP DE L’ANNÉE

CARDI B

CANARD

J. COLE

PETIT BÉBÉ

MEGAN THEE STALLION

TYLER LE CRÉATEUR

MEILLEURE VIDÉO HIP HOP

CARDI B – HAUT

CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP

CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY

DRAKE FEAT. LIL DURK – RIRE MAINTENANT PLEURER PLUS TARD

LIL NAS X – MONTERO (APPELEZ-MOI PAR VOTRE NOM)

SAWEETIE FEAT. DOJA CAT – MEILLEUR AMI

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE HIP HOP

BLXST

COI LERAY

DON TOLIVER

MORRAY

OURSON CHIENS

YUNG BLEU

MEILLEURE COLLABORATION

21 SAVAGE & METRO BOOMIN FEAT. DRAKE – M. À L’HEURE ACTUELLE

BIA FEAT. NICKI MINAJ – TOUT LOTTA ARGENT (REMIX)

CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP

DJ KHALED FEAT. LIL BABY & LIL DURK – CHAQUE CHANCE QUE J’AI

DRAKE FEAT. LIL DURK – RIRE MAINTENANT PLEURER PLUS TARD

POOH SHIESTY FEAT. LIL DURK – RETOUR DANS LE SANG

MEILLEUR DUO OU GROUPE

21 BOUMIN SAUVAGE ET MÉTRO

CHRIS BROWN & JEUNE THUG

FILLES DE LA VILLE

FUTUR & LIL UZI VERT

LIL BABY & LIL DURK

MIGOS

MEILLEUR INTERPRÈTE LIVE

BUSTA RIMES

CARDI B

DABABY

CHAT DOJA

MEGAN THEE STALLION

TYLER LE CRÉATEUR

PAROLE DE L’ANNÉE

BENNY LE BOUCHER

CANARD

J. COLE

PETIT BÉBÉ

MEGAN THEE STALLION

NAS

MEILLEUR FLUX INTERNATIONAL

LADIPOE (NIGERIA)

NASTY C (AFRIQUE DU SUD)

XAMÃ (BRESIL)

LAYLOW (FRANCE)

GAZO (FRANCE)

PETIT SIMZ (Royaume-Uni)

DAVE (Royaume-Uni)

DIRECTEUR VIDÉO DE L’ANNÉE

Cole Bennett

COLIN TILLEY

DAVE MEYERS

DIRECTEUR X

HYPE WILLIAMS

MISSY ELLIOTT

DJ DE L’ANNÉE

POURSUITE B

D NICE

DJ CASSIDY

DJ DRAME

DJ ENVIE

DJ JAZZY JEFF

SCHÉMA DJ

KAYTRANADA

PRODUCTEUR DE L’ANNÉE

DJ KHALED

HIT-BOY

MÉTRO BOUMIN

MOUTARDE

L’ALCHIMISTE

TYLER LE CRÉATEUR

HUSTLER DE L’ANNÉE

CARDI B

CANARD

PETIT BÉBÉ

MEGAN THEE STALLION

SAUCISSE

YUNG BLEU

MEILLEURE PLATEFORME HIP HOP

COMPLEXE

GÉNIE

HIP HOP DX

NOUVEAU HIP HOP CHAUD

LE CLUB DU PETIT-DÉJEUNER

LA CHAMBRE D’OMBRE

MONDE HIP HOP

XXL

SWEET 16 : MEILLEUR VERSET EN VEDETTE

CARDI B – TYPE SHIT (MIGOS FEAT. CARDI B)

DRAKE – HAVIN’ OUR WAY (MIGOS FEAT. DRAKE)

JAY-Z – À QUOI RESSEMBLE (NIPSEY HUSSLE FEAT. JAY-Z)

LIL DURK – BACK IN BLOOD (POOH SHIESTY FT. LIL DURK)

MEGAN THE STALLION – ON ME (REMIX) (LIL BABY FT. MEGAN THEE STALLION)

RODDY RICCH – LEMONADE (REMIX) (INTERNET MONEY FEAT. DON TOLIVER & RODDY RICCH)

PISTE D’IMPACT

PENSÉE NOIRE – PENSÉE CONTRE TOUT LE MONDE

LIL NAS X – MONTERO (APPELEZ-MOI PAR VOTRE NOM)

LIL BABY & KIRK FRANKLIN – NOUS GAGNERONS

MEEK MILL FEAT. LIL DURK – LA DOULEUR

NIPSEY HUSSLE FEAT. JAY-Z – À QUOI IL RESSEMBLE

RAPSODY – 12 PROBLÈMES