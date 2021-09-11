Drake, Cardi B et J. Cole obtiennent les nominations aux BET 2021 Hip Hop Awards

Les BET Hip Hop Awards ont dévoilé les nominations pour l’édition 2021 de leur cérémonie. Le 16e événement annuel devrait avoir lieu au Cobb Energy Performing Arts Center à Atlanta le vendredi 1er octobre.
Cardi B et Megan Thee Stallion sont en tête des nominations pour les Hip Hop Awards de cette année, avec neuf hochements de tête chacune. Canard a reçu huit nominations dans sept catégories, dont Artiste Hip Hop de l’année et Chanson de l’année. Son album Garçon amoureux certifié n’est pas nominé pour l’album Hip Hop de l’année, ayant raté la date limite de la cérémonie de 2021, selon BET.
Sac d’argent Yo, Tyler le créateur, Migos, Megan Thee Stallion, DJ Khaled, 21 Savage & Metro Boomin, et J. Cole tous ont été nominés pour l’album Hip Hop de l’année avec leurs dernières sorties respectives. petit bébé a également obtenu cinq nominations. Consultez la liste complète des nominations ci-dessous.
Visitez le site officiel de BET pour plus d’informations sur les récompenses.
Nominations aux BET Hip-Hop Awards :
ALBUM HIP HOP DE L’ANNÉE
LA DOULEUR D’UN GANGSTA – MONEYBAGG YO
APPELEZ-MOI SI VOUS VOUS PERDEZ – TYLER, LE CRÉATEUR
CULTURE III – MIGOS
BONNE NOUVELLE – MEGAN THEE STALLION
KHALED KHALED – DJ KHALED
SAVAGE MODE II – 21 SAVAGE & METRO BOOMIN
LE HORS-SAISON – J. COLE
CHANSON DE L’ANNÉE
BACK IN BLOOD – PRODUIT PAR YC (POOH SHIESTY FEAT. LIL DURK)
TARD LA NUIT – PRODUIT PAR LA MOUTARDE (RODDY RICCH)
LAUGH NOW CRY LATER – PRODUIT PAR G. RY, CARDOGOTWINGS, ROGET CHAHAYED & YUNG EXCLUSIVE (DRAKE FEAT. LIL DURK)
UP – PRODUIT PAR YUNG DZA, SEAN ISLAND, DJ SWANQO (CARDI B)
WAP – PRODUIT PAR AYO & KEYZ (CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION)
WHOLE LOTTA MONEY (REMIX) – PRODUIT PAR LONDON JAE, BEATGODZ, TEE ROMANO (BIA FEAT. NICKI MINAJ)
ARTISTE HIP HOP DE L’ANNÉE
CARDI B
CANARD
J. COLE
PETIT BÉBÉ
MEGAN THEE STALLION
TYLER LE CRÉATEUR
MEILLEURE VIDÉO HIP HOP
CARDI B – HAUT
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
DRAKE FEAT. LIL DURK – RIRE MAINTENANT PLEURER PLUS TARD
LIL NAS X – MONTERO (APPELEZ-MOI PAR VOTRE NOM)
SAWEETIE FEAT. DOJA CAT – MEILLEUR AMI
MEILLEUR NOUVEL ARTISTE HIP HOP
BLXST
COI LERAY
DON TOLIVER
MORRAY
OURSON CHIENS
YUNG BLEU
MEILLEURE COLLABORATION
21 SAVAGE & METRO BOOMIN FEAT. DRAKE – M. À L’HEURE ACTUELLE
BIA FEAT. NICKI MINAJ – TOUT LOTTA ARGENT (REMIX)
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP
DJ KHALED FEAT. LIL BABY & LIL DURK – CHAQUE CHANCE QUE J’AI
DRAKE FEAT. LIL DURK – RIRE MAINTENANT PLEURER PLUS TARD
POOH SHIESTY FEAT. LIL DURK – RETOUR DANS LE SANG
MEILLEUR DUO OU GROUPE
21 BOUMIN SAUVAGE ET MÉTRO
CHRIS BROWN & JEUNE THUG
FILLES DE LA VILLE
FUTUR & LIL UZI VERT
LIL BABY & LIL DURK
MIGOS
MEILLEUR INTERPRÈTE LIVE
BUSTA RIMES
CARDI B
DABABY
CHAT DOJA
MEGAN THEE STALLION
TYLER LE CRÉATEUR
PAROLE DE L’ANNÉE
BENNY LE BOUCHER
CANARD
J. COLE
PETIT BÉBÉ
MEGAN THEE STALLION
NAS
MEILLEUR FLUX INTERNATIONAL
LADIPOE (NIGERIA)
NASTY C (AFRIQUE DU SUD)
XAMÃ (BRESIL)
LAYLOW (FRANCE)
GAZO (FRANCE)
PETIT SIMZ (Royaume-Uni)
DAVE (Royaume-Uni)
DIRECTEUR VIDÉO DE L’ANNÉE
Cole Bennett
COLIN TILLEY
DAVE MEYERS
DIRECTEUR X
HYPE WILLIAMS
MISSY ELLIOTT
DJ DE L’ANNÉE
POURSUITE B
D NICE
DJ CASSIDY
DJ DRAME
DJ ENVIE
DJ JAZZY JEFF
SCHÉMA DJ
KAYTRANADA
PRODUCTEUR DE L’ANNÉE
DJ KHALED
HIT-BOY
MÉTRO BOUMIN
MOUTARDE
L’ALCHIMISTE
TYLER LE CRÉATEUR
HUSTLER DE L’ANNÉE
CARDI B
CANARD
PETIT BÉBÉ
MEGAN THEE STALLION
SAUCISSE
YUNG BLEU
MEILLEURE PLATEFORME HIP HOP
COMPLEXE
GÉNIE
HIP HOP DX
NOUVEAU HIP HOP CHAUD
LE CLUB DU PETIT-DÉJEUNER
LA CHAMBRE D’OMBRE
MONDE HIP HOP
XXL
SWEET 16 : MEILLEUR VERSET EN VEDETTE
CARDI B – TYPE SHIT (MIGOS FEAT. CARDI B)
DRAKE – HAVIN’ OUR WAY (MIGOS FEAT. DRAKE)
JAY-Z – À QUOI RESSEMBLE (NIPSEY HUSSLE FEAT. JAY-Z)
LIL DURK – BACK IN BLOOD (POOH SHIESTY FT. LIL DURK)
MEGAN THE STALLION – ON ME (REMIX) (LIL BABY FT. MEGAN THEE STALLION)
RODDY RICCH – LEMONADE (REMIX) (INTERNET MONEY FEAT. DON TOLIVER & RODDY RICCH)
PISTE D’IMPACT
PENSÉE NOIRE – PENSÉE CONTRE TOUT LE MONDE
LIL NAS X – MONTERO (APPELEZ-MOI PAR VOTRE NOM)
LIL BABY & KIRK FRANKLIN – NOUS GAGNERONS
MEEK MILL FEAT. LIL DURK – LA DOULEUR
NIPSEY HUSSLE FEAT. JAY-Z – À QUOI IL RESSEMBLE
RAPSODY – 12 PROBLÈMES