Drake confirme la date de sortie de son nouvel album, Certified Lover Boy

Après l’avoir taquiné cryptiquement la semaine dernière sur le SportsCenter d’ESPN, Canard a confirmé ce matin que son nouvel album tant attendu, Certified Lover Boy, se profile à l’horizon. Le rappeur a posté une image de douze futures mamans sur Instagram ainsi que le message en majuscules « CERTIFIED LOVER BOY SEPTEMBER 3. »

Et bien que cette date de rue ait semblé libérer l’air du ballon de battage médiatique qui se construisait au cours d’une éventuelle bataille de graphiques de la première semaine entre le rappeur et Kanye West – qui a sorti par surprise son album DONDA longtemps retardé au cours du week-end – c’était toujours une bonne nouvelle pour la nation Drake. La semaine dernière, Drake a semblé laisser entendre que CLB était imminent dans le programme phare d’ESPN SportsCenter, se faufilant dans une image d’un fan brandissant une pancarte indiquant «CLB 3 septembre» entre les moments forts du baseball.

En juillet, Drake a annoncé lors de son apparition sur Fri Yiy Friday (une émission de radio Sirius XM dirigée par son équipe OVO) qu’il avait fini de travailler sur son suivi de 2018 Scorpion. « L’album est prêt… L’album est prêt, j’ai hâte de vous le livrer. Certifié Lover Boy en route, et c’est pour tous ceux qui se trouvent sur le chemin », a-t-il déclaré à l’époque.

Alors que Drake et West ne s’affronteront pas vraiment, les deux superstars semblaient mettre en place un affrontement épique avec des vers salés, Drake tirant en premier sur la nouvelle chanson de Trippie Redd, “Betrayal”. “Tous ces imbéciles, je suis costaud que je connais à peine / Quarante-cinq, quarante-quatre (Burn out), laissez-le partir / Vous ne changez pas – pour moi, c’est gravé dans la pierre”, a-t-il rappé. Kanye a ensuite publié l’adresse personnelle de Drake sur Instagram avant de la supprimer rapidement.

Drake a commencé à faire la promotion du CLB en août 2020 au milieu du premier été pandémique, avec « Laugh Now Cry Later », puis taquinant une baisse potentielle en janvier 2021. Cette date est venue et est repartie, puis Drizzy a comblé le vide avec l’EP de trois chansons “Scary Hours 2” comprenant “What’s Next”, Wants and Needs” et “Lemon Pepper Freestyle”.

