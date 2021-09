Drake crédite John Lennon et Paul McCartney sur Certified Lover Boy

in

Drake attribue à John Lennon et Paul McCartney les co-auteurs de Certified Lover Boy.

Le morceau d’ouverture “Champagne Poetry” échantillonne leur chanson “Michelle”. Le sixième album studio de Drake devait initialement sortir en 2020, avant d’être retardé en raison d’une blessure. “Entre la chirurgie et la rééducation, mon énergie a été consacrée à la récupération”, a déclaré Drake à ses fans plus tôt cette année.

Drake a confirmé la date de sortie de Certified Lover Boy dans un message crypté sur ESPN le mois dernier. L’album présente des spots invités de Jay-Z, Nicki Minaj, Tavis Scott, 21 Savage, Lil Baby et Yebba. Selon les données de SpotifyCharts.com, Certified Lover Boy a réalisé 153 441 565 millions de flux mondiaux au cours de ses premières 24 heures sur la plate-forme.

“Girls Want Girls (feat. Lil Baby)”, “Champagne Poetry” et “Fair Trade (feat. Travis Scott)” sont les trois plus gros débuts de chansons sur Apple Music. Ils ont dépassé le précédent record de Drake avec “Nonstop”.

Ce qui est intéressant avec l’échantillon « Michelle », c’est qu’il s’agit d’un double échantillon. La chanson a déjà été échantillonnée par Masego sur son morceau “Navajo”. Drake a donc échantillonné cet échantillon pour créer “Champagne Poetry”. L’album s’est hissé à la première place du classement iTunes, remplaçant Donda de Kanye West.

Bien sûr, Drake n’est pas le seul rappeur à créditer les Beatles sur ses albums.

En 1985, Slick Rick et Doug E. Fresh ont échantillonné “Michelle” de leur album de 1965, Rubber Soul, pour créer “The Show”. En 1998, Wyclef Jean et R. Kelly ont également samplé « Michelle » pour leur remix « Gone Till November ».

Vers 2003, Nas et le producteur Salaam Remi ont échantillonné “Imagine” de John Lennon de son album de 1971. En 2004, Talib Kweli a sorti sa mixtape, qui a samplé “Eleanor Rigby” pour la chanson “Lonely People”. En 2007, la mixtape Carter 3 Sessions de Lil Wayne a échantillonné la bande originale du film des Beatles de 1985, Help!

De retour à Certified Lover Boy – Drake continue son boeuf avec Kanye. Il a réussi à surpasser la sortie tant attendue du rappeur Donda. Mais il se moque également de Kanye pour ne pas posséder ses maîtres et son échec de la candidature présidentielle. Cette cascade a occupé la majeure partie du temps du rappeur l’année dernière, ce qui a probablement retardé Donda.