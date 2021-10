Drake dit qu’Adele est l’une de ses meilleures amies en criant son nouveau single

Adèlele nouveau single de ‘s obtient déjà certains des meilleurs pubs possibles – et elle aussi – grâce à l’un de ses meilleurs amis … ce mec Canard.

Comme vous le savez peut-être … il s’agit de la première nouvelle musique de la chanteuse après une absence de 6 ans, et après avoir abandonné son single « Easy on Me » jeudi, Drake l’a salué … avec un aperçu surprenant de leur relation amoureuse.

Champagne Papi a posté une photo d’Adèle sur son histoire IG et a écrit : « L’un de mes meilleurs amis au monde vient de lâcher un single » … tout en ajoutant un emoji souriant, des cœurs et « WOIIIIIII » pour montrer sa crainte.

Maintenant, nous savons qu’Adele et Drake sont amis depuis un certain temps maintenant – vous vous souviendrez qu’elle a assisté à sa fête d’anniversaire en 2019 après son divorce – mais c’est un peu surprenant qu’ils soient dans la zone BFF.

Mais, peut-être aurions-nous dû le savoir, car à l’époque, Drake a également partagé une photo de lui avec Adele avec une légende sur « les liens indestructibles que j’ai dans ma vie avec des gens incroyables ».

Quoi qu’il en soit, la nouvelle chanson d’Adele est la première sortie de son quatrième album studio à venir, « 30 ». Comme nous l’avons signalé … elle a donné à ses fans un aperçu de la chanson le week-end dernier lors de son tout premier Instagram Live, et oui, elle l’a toujours.

L’album devrait sortir le 19 novembre.