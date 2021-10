Drake est sans doute ivre pendant la bataille de rap d’Halloween

Canard le ressentait samedi soir, avec un peu d’aide d’une boisson.

Yooooo… Mon homme @Drake SLAPPPPPPED sur la caféine 😂😂😂. NuNu n’a pas fini de passer la nuit 🥴💀 @THENUFILEZ_show #TilDeath pic.twitter.com/VdujfmDEk1 – Dodger Bl@cc (@SmooveChazz) 31 octobre 2021 @SmooveChazz

Drake a animé une bataille de rap samedi soir à Bev Hills, et il n’a peut-être pas eu 3 feuilles, mais sûrement au moins 2 !

Il était à l’émission « Til Death Do Us Part », et alors qu’il bavardait avec Nunu Nellz, il ne faut pas un expert en alcool pour voir … Drake était sous l’influence et s’éclatait. Il n’était pas en costume, mais Drake est assez célèbre pour être lui-même. Ouais, ça n’a pas vraiment de sens.

Il y avait des tonnes de fêtes samedi soir à Hollywood et dans les environs …. dont une animée par Alessandra Ambrosia qui a attaqué un groupe de célébrités, y compris Meagan Bon, Chat Doja, Tyga, Philippe Philippe, Victoria Justice et Jeff Ross.

Après la bataille de rap, Drake est parti pour des parties ou des soirées inconnues, mais c’est clair… il a passé un meilleur moment que la plupart.

Joyeux Halloween!!!