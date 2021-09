Drake explique son bar Giannis Antetkounmpo

in

Drake a laissé tomber une tonne d’athlètes professionnels et de références sportives dans son nouvel album, Certified Lover Boy. Il y avait beaucoup de choix.

Giannis Antetokounmpo était l’un d’entre eux. Et tant d’entre nous attendaient qu’il soit nommé dans une chanson de Drake.

Je veux dire, cela ressemble à un rite de passage pour les champions NBA. Il a mentionné LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant dans des chansons. L’homme a même fait apparaître Kawhi Leonard dans un clip à ce stade. Antetokounmpo avait besoin d’amour, mec.

Il l’a finalement obtenu sur CLB. Drake a finalement utilisé son nom dans un bar. Mais la raison pour laquelle il l’a fait n’était pas à cause de son titre, apparemment.

Au lieu de cela, c’était le défi d’un tweet. L’utilisateur de Twitter Graydon Gordian savait ce qui était bien. Après que les Bucks aient remporté le titre, il a déclaré que Drake était déjà en studio pour travailler sur son bar Antetokounmpo.

Drake travaillant Antetokounmpo dans une ligne va être difficile mais il trouvera quelque chose. – Graydon Gordian (@MrGordian) 21 juillet 2021

Défi accepté par The Boy, apparemment. SPN a publié ce tweet sur Instagram et Drake a commenté en disant qu’il n’avait laissé tomber la barre qu’à cause de ce tweet.

Nous devons remercier Gordian pour le bar Antetokounmpo.

Cela répond à cela. pic.twitter.com/er7YgusWeM – Graydon Gordian (@MrGordian) 6 septembre 2021

Hilarant. Ce n’était pas le bar le plus impressionnant – garder un dollar comme Antetokounmpo n’était pas du tout complexe. Mais ça ira pour le moment.

Certes, Giannis étant un champion NBA, il y en a beaucoup plus à venir.

Regardez notre série de déballage de baskets, Livraison spéciale