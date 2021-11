Drake extrait une chanson de l’album French Montana

Canard n’est pas prêt à sortir une nouvelle musique … que ce soit seul ou avec d’autres, alors il a décidé de retirer sa chanson de français Montanaà venir dans le sillage de ce qui s’est passé à Astroworld.

French est sur le point de sortir son très attendu » They Got Amnesia » vendredi, et les fans étaient enthousiasmés par une chanson du projet intitulée » Splash Brothers » avec Drake. Cependant, le single a été retiré sans avertissement d’Apple Music et d’autres services de streaming où l’album sortira.

Des sources ayant une connaissance directe nous disent que Drake a demandé que la chanson sorte avant sa sortie parce qu’il est toujours sous le choc de ce qui s’est passé à Astroworld … et ne pensait pas qu’il était approprié de sortir de la nouvelle musique maintenant.

On nous dit que French n’a eu aucun problème avec le retrait de la chanson de l’album – Drake est son frère, et il a totalement compris son raisonnement. Nos sources disent que le single sortira toujours sur la version deluxe de » They Got Amnesia » sur la route.

Un extrait rapide de « Splash Brothers » a apparemment été divulgué en ligne où Drake a rappé: « Je baise la femme d’un rappeur. Elle n’est même pas mon type mais je fais le sacrifice. »

Bien sûr, beaucoup de gens supposent que les paroles sont une autre chance Kim et Kanye — et la raison pour laquelle la piste a été retirée est à cause de leur récente sommet de la paix à Toronto — mais nos sources disent que ce n’est tout simplement pas le cas, et cela est strictement lié à la Tragédie de l’Astromonde.