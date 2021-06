Drake, Kendall Jenner, MGK et Megan Fox assistent au dîner Chrome Hearts – WWD

Il s’agissait d’un dîner intime transformé en soirée dansante à Chrome Hearts Factory jeudi soir à Los Angeles, où les Starks ont accueilli des amis pour marquer la sortie de leur dernier drop : Sugar Jones.

C’est le nom des bottes de quatre pouces conçues par le chanteur Jesse Jo Stark, fille des fondateurs de Chrome Hearts Richard et Laurie Lynn. La chaussure est inspirée d’une paire similaire que Stark a créée il y a des années en collaboration avec une amie, alors qu’elle cherchait une botte à porter sur scène.

“Je voulais piétiner, pouvoir bouger mais aussi avoir l’air féroce”, a-t-elle déclaré à l’intérieur de l’espace de travail Chrome Hearts, qui a été transformé en un lieu éclairé aux chandelles rempli de pivoines roses.

“Cela a pris tellement de temps, car ils sont fabriqués à la main, mais ils ont finalement été formés et ils sont devenus ma seconde peau”, a-t-elle poursuivi. «Chaque fois que je jouais, cela m’a donné cette confiance, encore plus. Et puis je me suis dit : ‘J’ai besoin de toutes les couleurs de f-king en eux.’ Et donc nous avons juste commencé à créer toutes les couleurs, puis mes amis se sont dit : « Pourquoi ne les faites-vous pas simplement pour Chrome Hearts ? » »

Alors elle l’a fait.

Sugar Jones – le nom de scène de Stark (qui lui a été donné quand elle était enfant par sa marraine, Cher) – a été lancé pour la première fois en blanc en 2019. Il est maintenant disponible en rose layette et en léopard, aujourd’hui au prix de 3 500 $ chacun sur chromehearts.com. Starks portait une paire de ces derniers, portés avec une veste en cuir Chrome Hearts et une minijupe personnalisées.

“Le léopard est intemporel, et putain, je n’en ai jamais marre du léopard”, a-t-elle poursuivi. «Et ce soir, je me suis dit:« Je veux égaler mon petit ami. Nous allons porter du léopard. J’ai même fabriqué un collier pour mon chien.

Son petit ami est le chanteur anglais Yungblud. Les deux ont tenu leur cour toute la soirée, encourageant les invités à se lever pour danser après le dîner – préparé par Nobu.

Il y avait Drake, qui arriva après le dîner ; Machine Gun Kelly et Megan Fox ; Kendall Jenner; l’actrice Kathryn Newton ; le musicien Orville Peck ; JD Roi des Olms ; Linda Ramone, veuve de Johnny Ramone ; la styliste Djuna Bel Rowe et les mannequins Stella Maxwell, Jasmine Daniels, Daria Strokous et Luka Sabbat.

“Réunissons-nous et touchons-nous pour celui-ci”, a déclaré Stark en attrapant le micro, avant que le groupe Goodtime Boys – le principal divertissement de la soirée – ne termine son set avec une version de “Never Tear Us Apart” d’INXS 1987.

Stark a également joué une reprise de Betty Davis, tout comme la chanteuse Liza Owen (optant pour Cigarettes After Sex) et Yungblud, qui s’est fait chahuter en interprétant “I Love Rock ‘n’ Roll” de Joan Jett. Il a sauté sur les tables et sur le bar, lançant tout ce qu’il voulait. Il s’est pavané dans la foule à un moment donné pour amener Stark, Laurie Lynn et Orville Peck sur scène pour chanter en groupe la chanson.

Les vaccins COVID-19 ont été mis à l’épreuve alors que la foule sans masque – qui a dû signer une renonciation confirmant son statut de vaccination pour y assister – s’est rapprochée, dansant et s’embrassant. Ils ont pris des photos à l’intérieur d’un photomaton, bu du saké et des cocktails en se mêlant.

“Le simple fait d’être ensemble nous a tous manqué”, avait déclaré Stark plus tôt. “Ce soir, il s’agit simplement de prendre un délicieux dîner, de parler à des amis f-king et de ne pas avoir peur. Et artistique. Il s’agit toujours d’art. On est tous là pour se reconnecter et se regarder dans les yeux, tu sais ?