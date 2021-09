Drake Leaks Kanye Song Ft. Andre 3000 lui tire dessus, les gens adorent ça

in

Canard semble avoir divulgué un inédit Kanye West La piste “Donda” qui n’a pas été retenue, qui tire en fait sur le premier … un mouvement bizarre qui semble s’être retourné contre lui.

Drizzy était l’invité d’accueillir une session de Sound 42 sur Sirius XM tôt samedi matin – qui joue une tonne de morceaux affiliés à OVO … et que Drake a annoncé qu’il sauterait vers 2 heures du matin pour mixer quelques-uns des siens pistes sélectionnées pour les auditeurs. Il n’était pas timide à ce sujet.

Bien sûr, il l’a fait … mais les gens ont remarqué qu’à son époque, Drake avait en fait laissé tomber une chanson de Ye qui n’avait jamais été entendue auparavant – et qui ressemblait à une coupe “Donda” manquante.

C’est ce qu’on appelle “La vie de la fête”, et il présente André 3000 – qui rappe sur sa propre mère décédée sur un rythme soul mélancolique, tuant son couplet et un peu toute la chanson dans le processus. Les gens disent que c’est la meilleure chanson de “Donda”… et se demandent pourquoi elle n’a pas été incluse.

Pendant ce temps, Kanye saute après quelques couplets et prend des photos directes de Drake.

Vie de la fête sur son 42 pic.twitter.com/UD0OgcAZHC – Parking Pimp (@PleaseMoan) 4 septembre 2021 @PleaseMoan

KW rappe, “Je mets Virgile et Drake sur le même texte // Et il ne s’agissait pas de l’Arc’teryx correspondant ou Kid Cudi robe // Je viens de dire à ces hommes adultes d’arrêter avec les conneries drôles.”

Il continue à nommer Drake à nouveau dans le même verset, disant qu’il lui a dit d’arrêter de jouer avec lui – puis disant que Drake “a envoyé ce message à tout le monde”. On ne sait pas exactement de quoi Ye parle exactement – ​​il fait peut-être allusion au texte de groupe qu’il a envoyé, mais c’est Kanye qui a envoyé ce coup de semonce … pas Drake. En tout cas, juste plus de carburant pour le feu pour leur boeuf.

Il semble également que Kanye pourrait également avoir des problèmes avec Cudi – parce qu’il l’a également abandonné … et a suggéré que Drake et KC portent des robes assorties. Assez drôle, Cudi figure sur les albums de ces deux gars – tout comme Jay-Z et d’autres rappeurs.

Il y a plus que Kanye aborde dans sa partie de la chanson – y compris éviter la sursexualisation des enfants dans son ménage (un problème qui a déjà été abordé avec North) … et il fait même une mention “chapeau rouge” envers le finir. Cet oignon a des couches illimitées.