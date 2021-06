Drake ouvre un site de 2 500 places à Toronto appelé « History »

Le rappeur torontois Drake ouvre officiellement une salle de 2 500 places appelée « History » dans sa ville natale.

L’artiste de 34 ans s’est associé à Live Nation pour créer History, qui ouvrira ses portes au 1663 Queen Street East – l’endroit qui était autrefois occupé par un établissement de paris hors-piste Champions Greenwood, selon Google Maps – « plus tard ce an.” Le développement du site « intime » a commencé il y a plus de trois ans, par Live Nation, et la construction se terminera « plus tard cet été ».

De plus, History – qui a des profils sur les plateformes de médias sociaux, mais dit que son site Web complet « arrive bientôt » – sera « un point d’ancrage de la communauté, offrant de la musique et de la culture tout en stimulant l’activité économique », a déclaré la société mère Ticketmaster. précise. Et le lieu, comme l’Irving Plaza récemment rénové de New York, devrait se vanter « d’une zone d’admission générale convertible et de configurations de sièges réservés pour tous les types d’événements ».

Le texte poursuit en notant que le programme des concerts de History « commencera à être annoncé au cours des semaines et des mois à venir », et les supérieurs se sont rendus sur les réseaux sociaux cet après-midi pour révéler plusieurs des quelque 200 concerts et événements que le lieu accueillera pendant sa première année de fonctionnement.

Plus précisément, 070 Shake a été réservé pour jouer à History le 16 octobre, suivi de All Time Low le 22 octobre, Bleachers le 7 novembre, Surfaces le 9 novembre, Thundercat le 11 novembre, 24kGoldn le 23 novembre, Chvrches le 24 novembre et juillet Conférence les 9 et 10 décembre.

Inutile de dire que Live Nation (qui ouvre également une salle de 5 000 personnes, The Terminal, à Houston) et Drake se sont associés sur History est un autre signe encourageant pour la sphère du spectacle vivant – et en particulier les musiciens, qui ont enduré des difficultés financières sans précédent. difficultés dues à la pandémie et aux mesures de confinement qui y sont associées.

Pour développer l’idée, un seul des artistes nommés ci-dessus (July Talk) qui se préparent à se produire à Drake’s History vient du Canada – un fait qui semble refléter le retour rapide des tournées internationales. Chvrches fera le trajet jusqu’à Toronto depuis leur Glasgow natale, et séparément, l’Irving Plaza susmentionné devrait présenter plusieurs actes de l’étranger.

Dans moins de deux semaines, The Foo Fighters sera la tête d’affiche d’un spectacle à pleine capacité au Madison Square Garden, et les responsables du gouvernement de Big Apple ont récemment engagé le vétéran de l’industrie musicale Clive Davis pour réserver des artistes de premier plan pour un concert de retour « à grand succès » à Central Park.

Enfin, l’action Live Nation a terminé à 89,29 $ par action aujourd’hui – une légère baisse par rapport à la clôture d’hier, mais environ 67 % au-dessus de son prix de juin 2020 et une amélioration d’environ 7,5 % par rapport au début mai 2021.