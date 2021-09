Drake partage le clip de “Way 2 Sexy” de “Certified Lover Boy”

Canardl’album tant attendu Garçon amoureux certifié est enfin arrivé et avec lui vient une vidéo musicale théâtrale, au-dessus de la collaboration Future et Young Thug du projet “Way 2 Sexy” qui échantillonne le hit de 1991 de Right Said Fred “I’m Too Sexy”.

Réalisé par Dave Meyers, le visuel “Way 2 Sexy” trouve Drake puisant dans ses racines d’acteur alors qu’il essaie une myriade d’ensembles de personnages. Dans une scène, le rappeur inclut sa propre version du film Rambo: First Blood et il claque sur une gâchette de mitrailleuse en tant que Drambo: Thirst Blood.

Dans un autre moment comique, Drake joue dans une publicité en noir et blanc pour sa propre ligne de parfums, Wet by Drake, dont il murmure le nom de manière séduisante dans la caméra tout en pulvérisant de l’eau sur les femmes présentées dans la publicité. Ailleurs, Future apparaît aux côtés de Drake dans une pause chorégraphique synchronisée de style boyband tandis que Young Thug apparaît plus tard comme la pièce maîtresse d’un calendrier mensuel.

S’inscrivant dans le thème de la pochette de l’album de Certified Lover Boy, une collection d’émojis représentant des femmes enceintes, le clip de “Way 2 Sexy” s’ouvre sur un avertissement du label de Drake, OVO.

« Avertissement : des maux de tête, des maux d’estomac, des maux de dos, des douleurs musculaires, un nez bouché, des bouffées vasomotrices ou des étourdissements peuvent survenir. Si l’un de ces effets persiste ou s’aggrave, informez-en rapidement votre médecin ou votre pharmacien », indique le message. « Le visionnage répété peut conduire à une grossesse. » Tout au long du clip, même un simple coup d’œil de Drake conduit à la formation d’une solide bosse abdominale chez les spectateurs.

“Way 2 Sexy” est la première vidéo à sortir pour un morceau de Certified Lover Boy. Le boyband hoche la tête dans les points visuels à l’échantillonnage de la piste de 1997 de NSYNC “Sailing” sur “TSU” et d’autres parties de la chorégraphie du visuel met en évidence un hommage à Michael Jackson, dont le nom de Drake tombe sur “You Only Live Twice”.

Écoutez le Certified Lover Boy de Drake maintenant.