Drake partage une vidéo inspirée d’un film d’horreur pour « Knife Talk »

Canard a partagé un clip pour son dernier single « Knife Talk », qui présente 21 Savage et Three 6 Mafia’s Project Pat. Le morceau est le dernier single de Garçon amoureux certifié.

La vidéo inspirée d’un film d’horreur est réalisée par Pablo Rochat, avec des visuels noirs et blancs qui incluent des dessins animés d’époque, de vieux clips d’archives et des plans des trois rappeurs accrochés les uns aux autres tout en brandissant d’énormes couteaux.

À la libération, Certified Lover Boy a fait ses débuts à la première place sur le Billboard 200 et a eu la meilleure semaine pour toute sortie d’album cette année, rapporte Billboard. Le nouvel album déclassé Donda en tête des charts de Kanye West (qui est tombé au n ° 2), et marque le 10e album n ° 1 de Drake.

Garçon amoureux certifié vendu 613 000 unités d’album équivalentes, ce qui en fait la plus grosse semaine pour un album depuis Le folklore de Taylor Swift vendu 846 000 unités en 2020, selon Billboard.

Il a été récemment rapporté que Certified Lover Boy a officiellement battu le record de Spotify pour l’album le plus diffusé en une seule journée. Le projet, sorti le 3 septembre, trouve Drake en train de se déplacer en tant que détenteur du record. Le rappeur a précédemment réalisé l’album le plus diffusé en un seul jour avec son album de 2018 Scorpion qui a accumulé 132 millions de streams dès son premier jour sur la plateforme.

Parallèlement à la sortie de l’album le vendredi 3 septembre, Drake a partagé le clip de sa collaboration Certified Lover Boy avec Future et Young Thug, « Way 2 Sexy ». Le visuel, qui trouve les trois rappeurs puisant dans leurs talents d’acteur et décrivant différents personnages, a atteint près de 23 millions de streams depuis sa sortie.

Pour la bio Apple Music officielle de Certified Lover Boy, Drake a décrit l’album comme « une combinaison de masculinité toxique et d’acceptation de la vérité qui est inévitablement déchirante ». La biographie comprenait également une dédicace de l’album à feu Nadia Ntuli et Mercedes Morr.

Drake a lui-même produit Certified Lover Boy aux côtés de Noah « 40 » Shebib, Oliver El-Khatib et Noel Cadastre. Le projet marque la première sortie officielle de l’album du rappeur depuis que Scorpion a dominé en 2018 avec des singles comme « Nice For What » et « In My Feelings ». Dans l’intervalle, Drake a sorti deux mixtapes, Care Package et Dark Lane Demo Tapes, en 2019 et 2020, respectivement.

Acheter ou diffuser Certified Lover Boy.