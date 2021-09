Drake peut changer. Il n’est tout simplement pas obligé de le faire.

Le désespoir engendre la motivation, parfois l’obstination, mais au moins l’un des deux. Lorsqu’ils sont adossés à un mur, presque tout le monde se déplace ou se replie. Alors bien sûr, ce serait Drake, notre avatar prééminent de l’hésitation, qui – coincé entre le marteau et l’enclume sur son dernier album, Certified Lover Boy – a trouvé un moyen de faire les deux à la fois. N’oubliez pas qu’il s’est toujours épanoui dans l’entre-deux. Drake est à la fois rappeur et chanteur, le fils d’une mère juive canadienne et d’un bluesman noir de Memphis, un outsider charismatique et un léviathan du rap millénaire. Prenez un point faible, ou du moins ce que les consommateurs pourraient percevoir comme une incongruité, transformez-le en son propre type de force, et vous avez le livre de jeu d’Aubrey Graham.

C’est un rimeur techniquement brillant ; il a construit une voix suffisamment entraînante pour vous faire oublier où elle ne peut pas aller ; Le garçon est au clair de lune en tant que chuchoteur de mèmes; et pourtant, ce qui fait de Drake l’attraction rap la plus populaire de l’ère du streaming, c’est la façon dont il convainc les auditeurs qu’il peut être deux choses apparemment opposées à la fois, quelles que soient ces deux choses. Sur Certified Lover Boy, Drizzy parvient à courir et à rester en place.

Ce n’est pas comme s’il ne savait pas ce qui se passait autour de lui. Son règne a coïncidé avec le déclin de la monoculture. Personne dans le rap aujourd’hui ne vend autant que Drake (à l’exception peut-être de l’actuel Eminem hyper-rythmique et austère), mais il n’y a jamais eu de moment où un rappeur a dû rivaliser davantage pour attirer l’attention d’un auditeur. Il n’y avait pas de streaming lorsque la veste métallique de Puff enveloppait le genre comme une main de fer. Hov n’a pas eu à rivaliser avec Instagram pour attirer l’attention des masses. Aujourd’hui, il y a plus de musique qu’il n’y en a jamais eu, et en quelque sorte moins d’oreilles sont prêtes à l’entendre.

Les présages abondent que son influence se contracte. Les singles de Scorpion, le dernier album studio de Drake avant Certified Lover Boy, ont accumulé plus de streams que tout ce qu’il a sorti depuis. Chacune de ses trois dernières sorties a connu une légère baisse des ventes. Il est hypervigilant de son insertion dans le paysage de la consommation. La direction de Certified Lover Boy – les recoins, les pics et les lacunes de l’album – n’est pas un hasard et ne peut être comprise comme un simple caprice artistique. Ce projet diffère du reste de son œuvre et reste exactement le même. C’est à la fois un produit et une déclaration : que Drake peut changer et qu’il n’est pas obligé de le faire.

Certified Lover Boy est ostentatoire par endroits et furtif par endroits. Dépassant une boucle de batterie cardiaque et un fouillis d’harmonies, Drake plie délicieusement l’ouverture de l’album, “Champagne Poetry”, dans ses mains. Sur la première moitié de “Race My Mind”, une chansonnette optimiste est tombée vers l’arrière du projet, sa gamme s’épanouit, flottant dans et hors des octaves sans souffle. Il y a des moments sur Certified Lover Boy où Drake semble réanimé. Ils ne sont tout simplement pas assez fréquents pour que l’artiste se sente nouveau, ni si peu fréquents que cela condamne la sortie.

Drake a longtemps flirté avec la satire pour combler le fossé entre le magnat et le public. Sur Certified Lover Boy, la parodie s’infiltre dans la musique elle-même plus que jamais. Je ne sais pas comment interpréter autrement la décision de retourner “I’m Too Sexy” – la création archaïque et sordide des frères Right Said Fred – et de la remettre en état comme “Way 2 Sexy”. (La clause “Je suis trop sexy pour le piège”, prononcée dans ce dernier par le rappeur Future, est si merveilleusement ridicule qu’elle sape l’existence même du morceau, le rendant d’autant plus désarmant et donc attrayant. ) Bien sûr, toutes les blagues ne se ressemblent pas. En commençant d’abord par la punchline très haranguée de « Girls Want Girls », Drake passe autant de temps à essayer de nous montrer qu’il sait qu’il est à la traîne qu’il le fait en jouant n’importe quel type de musique. Les personnages au cœur de « Papi’s Home », un morceau de propagande fanfaronne en temps de guerre, ou une piste comme la note de rupture grotesque « Get Along Better » sont si délibérément et identiquement détestables que l’auto-flagellation finit par lisser autant.

Aucun d’entre eux ne condamnerait Certified Lover Boy s’il était structuré autour des types de méga-hits qui ont défini la carrière astrale de Drake. Mais là où un album comme Scorpion donnait l’impression que sa seconde moitié existait pour accueillir et maximiser les fusées éclairantes de “Nice for What” et “In My Feelings”, Certified Lover Boy reste remarquablement sobre. Il contient un méli-mélo de chansons, chacune si indiscernable des autres que le début et la fin cessent d’avoir de l’importance. Rien ne colle, ce qui ne peut être interprété que comme intentionnel – les vedettes des Scary Hours 2 de mars étaient mûres pour la cueillette – et, invariablement, cela finit par saper toute l’affaire.

De plus, ce n’est pas comme s’il avait vraiment retiré ses go-tos. Le langage à la base de la mythologie de Drake s’épanouit tout au long de l’album : il y a encore des sous-titres IG préemballés (« J’ai perdu des amis et trouvé la paix », de « Fair Trade », une chanson pour laquelle Drake a absolument soudoyé Travis Scott) , ainsi que des références génériques de lieux (« la ville » ou « le côté nord »). Entre la mélodie et le rap sur “TSU” – un air ambiant qui a échantillonné un morceau écrit par R. Kelly et a envoyé un coin d’Internet dans le vertige – Drake double le voyeurisme et l’inquiétude timide qui ont longtemps défini ses descriptions narratives de femmes. Au cas où vous auriez manqué sa vantardise, au début de l’album, à propos de la germination de “la saleté” que les haineux “ont jeté sur” son nom, il a une autre ligne nichée dans le chaos iambique déformé de “7am on Bridle Path” qui retrace ses racines directement à “la boue”. Le garçon a toujours aimé une histoire d’origine, même si ce n’est pas la lutte qu’il aime à présenter.

Et en parlant de choses qui ne sont pas ce qu’elles semblent être, c’est probablement là que nous devrions parler du bœuf Kanye. La raison pour laquelle Kanye West est régulièrement fouetté pour sa politique n’est pas simplement à cause de ce qu’elle implique, c’est parce qu’il continue de nous le dire. Beaucoup de célébrités ont la même opinion, certaines d’entre elles peuvent même ne pas être blanches, mais presque toutes le gardent pour elles-mêmes. Drake ne fait pas ce genre de choses. Drake est cool. C’est une campagne publicitaire ambulante. Groupe de discussion testé. Conçu pour maximiser non seulement sa valeur marchande, mais sa présence même, son influence. Il ne se contente pas de chevaucher la frontière entre créer de la culture et s’en nourrir. Il est la ligne. Les faiblesses publiques de Drake sont presque toujours basées sur cette contradiction : il s’agit d’un acte avec un seul morceau, fixé perpétuellement à tirer parti de sa performance pour plus de puissance. À presque tout moment, ce que les gens reprochent à Drake, c’est toujours une variation de son inauthenticité, même si sa relativité performative est ce qui l’a rendu populaire en premier lieu.

Les petites querelles sont un élément essentiel de la carrière de Drake (voir : « Vous cachez un enfant », « Les doigts déclencheurs se transforment en doigts Twitter », etc.). Il choisit ses adversaires avec soin, et ils ne sont généralement pas à sa hauteur. La différence est maintenant la cible, le poids que Kanye tient toujours, les yeux que jouer avec lui apporte et le fait qu’il puisse si facilement être joué avec. Alors quand, comme sur “No Friends in the Industry”, Drake dit que “N—-s aiment commencer le bœuf, ne veulent pas continuer à rapper”, eh bien, ce n’est tout simplement pas vraiment crédible. Parce que rien de tout cela – l’album ou le combat – n’a jamais été strictement à propos de barres ou de crochets. Ce qui est en jeu, c’est la mortalité aux yeux du public, la domination culturelle et tout cela sent l’opportunisme. Ce n’est pas quelque chose qui s’est passé séparément de l’album, c’est une partie de l’album, une partie de la saisie des pailles et des tentatives en série de diviser la différence qui définissent le travail même.

Et qu’est-ce que Certified Lover Boy si son impulsion est enracinée dans quelque chose de lâche et d’obstiné ? Si l’album était censé se vendre plus qu’il ne l’a fait – ou du moins fonctionner mieux qu’il ne le fait – mais a fini par être paralysé par les directives auto-imposées d’une pop star suffisamment désespérée pour s’imposer des directives en premier lieu ? Cela ne signifie pas nécessairement la fin ; c’est peut-être juste une erreur. Cette pression contre votre colonne vertébrale n’est pas toujours un mur. Là encore, cela pourrait très bien être. On ne sait jamais vraiment. Si l’album est une indication, Drake n’attendra pas de réponse. Il semble qu’il voit quelque chose venir – si seulement il pouvait trouver quoi faire à ce sujet.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer