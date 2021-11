Drake rejoint Kanye West pour le bénéfice de Larry Hoover au milieu des retombées en cours de la tragédie d’Astroworld

Kanye West, alias Ye, et Drake font passer leur trêve au niveau supérieur. Les anciens ennemis unissent leurs forces tous au nom de la charité. Le samedi 20 novembre, Ye a publié un dépliant numérique sur Instagram afin de promouvoir un concert-bénéfice pour Larry Hoover. Hoover est derrière les barreaux depuis des années. Le spectacle vise à accroître la sensibilisation avec l’espoir que Hoover sera publié. Hoover fait du lobbying pour sa libération dans les coulisses depuis plusieurs années.

L’émission devrait avoir lieu le 9 décembre à Los Angeles au Coliseum de l’Université de Californie du Sud. Peu d’autres détails ont été publiés, mais devraient être publiés dans les semaines à venir.

Hoover est le co-fondateur de The Gangster Disciples. En 1997, il a été reconnu coupable de meurtre, de complot, d’extorsion, de blanchiment d’argent et d’autres chefs d’accusation. Il purge actuellement six peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives. Depuis qu’il a été incarcéré, Hoover s’est dissocié du gang de rue de Chicago.

« Je crois que cet événement ne fera pas que sensibiliser à notre cause, mais prouvera aux gens de partout à quel point nous pouvons accomplir davantage lorsque nous mettons notre fierté de côté et nous rassemblons », a déclaré Ye dans un communiqué, par Pitchfork.

Le fils de Hoover, Larry Hoover Jr., a également publié une déclaration, ajoutant : « Avec Ye, Drake et J Prince United pour plaider en faveur de la libération de mon père, nous pouvons plaider en faveur de la rédemption dans le monde entier et montrer que nous sommes vraiment plus forts ensemble pour notre compte De toute personne ayant un être cher incarcéré à tort ou à raison. »