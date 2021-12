Drake rend hommage à Virgil Abloh avec un nouveau tatouage.

Le tatouage, qui apparaît sur l’avant-bras gauche de Drake, représente le défunt créateur de mode alors qu’il fait voler un cerf-volant dans le ciel. Le tatoueur basé à Los Angeles, Joaquin Ganga, a partagé la nouvelle encre de Drake, inspirée d’une photo emblématique d’Abloh faisant voler un cerf-volant Louis Vuitton sur le podium aux portes du Palais-Royal à Paris.

« Un souvenir du grand Virgil Abloh fait sur Drake », Ganga a légendé la photo.

Le directeur créatif de Louis Vuitton et fondateur d’Off-White est décédé le 28 novembre après une bataille de deux ans contre l’angiosarcome cardiaque, une forme rare de cancer. Il avait 41 ans.

À la suite de son décès, Drake s’est rendu sur Instagram pour rendre hommage à son ami, qui a conçu son jet privé 767 et sa montre Patek Philippe Nautilus. « Mon plan est de toucher le ciel 1000 fois de plus pour vous », a-t-il écrit dans son hommage. « Je t’aime éternellement mon frère. Merci pour tout. »

Drake a également pris un moment pour saluer Abloh lors du concert « Free Larry Hoover » de Kanye West plus tôt ce mois-ci. Tout en interprétant « Life Is Good », il a rejoué les paroles, « Virgil got a Patek ».

C’est le dernier tatouage de Drake, qui a également des portraits d’Aaliyah, Sade, Denzel Washington et de son fils Adonis.