Drake retire le reportage du Montana français au milieu des poursuites judiciaires contre Astroworld

La libération de Canardla plus récente chanson de , une collaboration avec français Montana, est suspendu au milieu des poursuites judiciaires liées à la tragédie d’Astroworld.

French est sur le point de sortir son dernier album, They Got Amnesia, vendredi. Alors qu’un long métrage de Drake a été confirmé pour le projet, Variety confirme que la chanson « Splash Brothers » a été interrompue par « respect des victimes ». La piste sera probablement attachée à une future version de luxe du projet.

Les retombées du tragique incident du 5 novembre Astroworld Festival se poursuivent. Le nombre de morts est passé à 10, et le fondateur du festival Travis Scott et Live Nation ont été frappés par un barrage de poursuites.

D’autres sociétés associées au festival, notamment Apple, Epic Records et Harris County Sports and Convention Corporation, ont été poursuivies pour 750 millions de dollars par plus de 125 fans qui ont assisté au festival. Le procès allègue que les artistes et leurs organisateurs ont fait preuve de négligence en « n’ayant pas correctement planifié le concert, formé le personnel de sécurité et organisé un événement en toute sécurité ».

Drake était un invité surprise lors du tournage d’Astroworld, sortant pour interpréter « Sicko Mode » aux côtés de Scott.

Drake assiste à la première à LA de « Euphoria » de HBO au Cinerama Dome le 04 juin 2019 à Los Angeles, Californie. (Photo de Frazer Harrison/.)



Après la tragédie, Drake s’est adressé aux médias sociaux avec une déclaration officielle : « J’ai passé les derniers jours à essayer de comprendre cette tragédie dévastatrice. Je déteste avoir recours à cette tribune pour exprimer une émotion aussi délicate que le chagrin mais c’est là que je me trouve.

Il a poursuivi : « Mon cœur est brisé pour les familles et les amis de ceux qui ont perdu la vie et pour tous ceux qui souffrent. Je continuerai à prier pour eux tous et je serai utile de toutes les manières possibles. Que Dieu soit avec vous tous.

Travis Scott se produit au premier jour du Astroworld Music Festival à NRG Park le vendredi 5 novembre 2021 à Houston. (Photo par Amy Harris/Invision/AP)

Scott a également partagé une déclaration concernant la tragédie.

«Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld. Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent d’enquêter sur la perte tragique de vies », a-t-il écrit.

Il a poursuivi: «Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse immédiate et leur soutien. Je vous aime tous. »

