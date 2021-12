Drake retire les nominations aux Grammy du scrutin final de 2022

LOS ANGELES – Drake ne veut pas participer à la compétition pour un Grammy.

Le quadruple lauréat d’un Grammy et sa direction ont demandé à la Recording Academy de retirer ses deux nominations du dernier tour de scrutin, ont déclaré à l’Associated Press deux personnes familières avec la décision. Ils ont dit que la demande de Drake avait été honorée par l’académie.

Les gens ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à faire de la publicité à ce sujet.

Lundi, les Grammys ont déjà retiré les nominations de Drake de la liste des nominés sur son site Web.

Drake a été nominé pour le meilleur album de rap « Certified Lover Boy » et « Way 2 Sexy » avec Future et Young Thug, ce qui lui a valu une nomination pour la meilleure performance de rap.

Drake a appelé les Grammys les années précédentes. Le rappeur a montré son mécontentement de ne pas être nominé en dehors de la catégorie rap. Il a également souligné l’importance des Grammy Awards lors de son discours de remerciement après que « God’s Plan » a remporté le prix de la meilleure chanson de rap en 2019.

« S’il y a des gens qui ont des emplois réguliers qui sortent sous la pluie, sous la neige, dépensant leur argent durement gagné pour acheter des billets pour venir à vos spectacles, vous n’avez pas besoin de ça ici. Je vous ai promis, vous avez déjà gagné « , a déclaré Drake en tenant son trophée. Avant que le rappeur ne continue, son discours a été interrompu.

Les Grammys auront lieu à Los Angeles le 31 janvier.