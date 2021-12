Drake se retire des Grammys et retire ses nominations

Drake a retiré ses deux nominations aux Grammy Awards 2022, après que son album extrêmement réussi de 2021 Certified Lover Boy et ses chansons à succès manquaient étonnamment parmi les nominés aux principaux prix. Certified Lover Boy n’a été nominé que pour le meilleur album de rap et son tube « Way 2 Sexy » a été nominé pour la meilleure performance de rap. L’équipe de Drake a officiellement demandé à la Recording Academy de retirer ses nominations, et le groupe l’a fait lundi, selon son site Internet.

Certified Lover Boy est devenu un succès instantané lors de sa sortie en septembre et a donné naissance aux singles à succès « Way 2 Sexy », « Girls Want Girls » et « Knife Talk ». Il a atteint la première place du palmarès des albums Billboard 200, faisant de Drake le huitième artiste avec 10 albums n ° 1 sur le palmarès. L’album et ses chansons devaient être des acteurs majeurs dans les quatre catégories générales des Grammy, d’autant plus qu’ils ont été élargis pour inclure 10 nominés chacun. Cependant, Drake a été exclu de ces catégories lorsque les nominations ont été annoncées le 23 novembre et n’a obtenu que deux nominations.

Maintenant que Drake n’est plus inclus dans les catégories Meilleure performance rap et Meilleur album rap, ces deux-là iront de l’avant avec seulement quatre nominés chacun, rapporte Variety. C’est probablement parce que le vote a déjà commencé. Les bulletins de vote ont été affichés pour les membres votants lundi, il était donc probablement trop tard pour ajouter des candidats de remplacement. The Off-Season de J. Cole, King’s Disease II de Nas, Call Me If You Get Lost de Tyler, le créateur, et Donda de Kanye West sont les seuls nominés pour le meilleur album de rap maintenant. (Donda a été la seule à obtenir un clin d’œil à l’album de l’année.)

L’absence de Certified Lover Boy dans la catégorie Album majeur de l’année pourrait être due au fait que Drake a choisi de ne pas le soumettre pour examen en premier lieu. Les nominations aux Grammy sont soumises par le représentant d’un artiste, et si un artiste ne veut pas que son travail soit pris en compte, il demande généralement à son label de ne pas le soumettre. Drake a peut-être initialement choisi d’être pris en compte pour les deux catégories dans lesquelles il était nominé, avant de se prononcer soudainement contre au dernier moment.

Drake a eu une relation difficile avec les Grammys. L’année dernière, il a montré son soutien à The Weeknd après que le chanteur de « Blinding Lights » a fustigé les Grammys alors qu’il n’était pas reconnu pour son travail. « Je pense que nous devrions cesser de nous laisser choquer chaque année par la déconnexion entre la musique percutante et ces récompenses et simplement accepter que ce qui était autrefois la plus haute forme de reconnaissance puisse ne plus avoir d’importance pour l’artiste qui existe maintenant et ceux qui viendront après « , a écrit Drake sur Instagram à l’époque. « C’est comme un parent que vous attendez toujours à réparer mais ils ne changeront tout simplement pas leurs habitudes. »

En 2017, Drake n’a soumis son album More Life à aucun prix. Lorsqu’il a remporté le prix de la meilleure chanson rap pour « God’s Plan » en 2019, son microphone a été coupé lorsqu’il a suggéré que les récompenses n’étaient pas du tout nécessaires. « Nous pratiquons un sport basé sur l’opinion, pas un sport basé sur des faits », a déclaré Drake après avoir reçu son prix. « Vous avez déjà gagné si vous avez des gens qui chantent vos chansons mot pour mot s’ils chantent dans votre ville natale. Vous êtes déjà en train de gagner, vous n’avez pas besoin de ça ici. »

Drake a quatre Grammys et 47 nominations dans sa carrière. Il a également remporté le prix du meilleur album de rap pour Take Care. « Hotline Bling » a remporté les Grammys de la meilleure performance rap/chantée et de la meilleure chanson rap.