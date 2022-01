Drake s’envole du petit aéroport de Saint-Barth après la fête du Nouvel An

Lire du contenu vidéo

Canard ne vole pas toujours sur un jet privé de premier plan pour foutre le camp de Dodge – parfois, il doit se contenter de ce qui l’entoure … ce qui a été le cas pour lui à Saint-Barth ce week-end.

Le rappeur a frappé samedi l’aéroport Gustaf III du village de Saint-Jean après avoir fait la fête toute la nuit sur l’île pour le réveillon du Nouvel An. Il n’y avait que lui et un petit entourage avec qui il était — et dans une vidéo obtenue par TMZ… vous pouvez voir à quel point c’était un petit aéroport.

Les avions ici semblent être des turbopropulseurs – qui ont généralement un seul moteur et sont destinés à parcourir des distances relativement courtes et pas très hautes … contrairement à un jet régulier.

On nous dit Drizzy et co. semblait se diriger vers un autre aéroport de l’île de Saint-Martin, qui transporte des avions plus gros et est destiné à des voyages rigoureux. Donc, en d’autres termes… c’était un arrêt au stand lors de son voyage hors des Caraïbes.

Comme vous pouvez le voir … Drake semblait être un peu contrarié par quelque chose. Un témoin nous dit qu’il y avait une sorte de confusion sur l’avion dans lequel ils montaient, ce qui a apparemment un peu énervé Drake.

Tout va bien – qui n’est pas grincheux après une longue nuit … ce qui est certainement ce que Drake et ses amis ont vécu moins de 12 heures avant que cela ne soit tourné. Le mec était sur un yacht… naturellement.

Le mot est que Saint-Barth était l’endroit idéal pour le Nouvel An – il y a eu des observations avec de grands noms au cours des derniers jours … y compris des gens comme Leonardo DiCaprio, Dua Lipa, Mike Tyson et même Jacques Paul, qui a en fait posé avec Drake sur le navire.

Comme nous l’avons dit… il se passe beaucoup de choses pour notre garçon Aubrey ici. Attends, mon pote… on rentre à la maison !