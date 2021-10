Drake, Simone Biles, Eddie Murphy et d’autres nominés aux People’s Choice Awards 2021

Les nominés pour les People Choice Awards 2021 sont arrivés.

La remise des prix annuelle qui donne le pouvoir au peuple a déchaîné les nominés dans ses 40 catégories, comme le rapporte E News !. La cérémonie sera diffusée simultanément par NBC et E! le 7 décembre. Parmi les nominés dans des catégories allant du cinéma, de la télévision, de la musique et du sport, se trouvent des acteurs légendaires tels que Angela Bassett et Eddie Murphy, des athlètes qui changent la donne Simone Bilès et Bubba Wallace, et des hitmakers comme Canard et Le weekend.

Chaque catégorie aura huit nominés à considérer.

Parmi les grandes catégories figure Movie of 2021, qui présente Murphy’s Coming 2 America, la suite de sa comédie bien-aimée de 1988 d’un prince africain à la recherche de sa fiancée dans le Queens, NY. Il se heurte à certains films d’action, tels que le film de James Bond No Time To Die, F9: The Fast Saga, et Black Widow et Shang-Chi de Marvel et la légende des dix anneaux.

Murphy, Dwayne The Rock Johnson (Croisière dans la jungle) et vin Diesel (F9 : La saga rapide) se battront avec cinq autres pour le prix Male Movie Star of 2021. Pendant ce temps, les deux Jennifer Hudson (Respect) et Leslie Jones (Coming 2 America) rivalisera pour la Star de cinéma féminine de 2021 contre six autres grands noms, tels que Scarlett Johansson (Veuve noire) et Charlize Theron (F9 : La Saga Rapide).

Serena Williams célèbre avoir remporté son match des quarts de finale du simple féminin lors de l’Open d’Australie 2021 à Melbourne Park en février. (Photo de Daniel Pockett/.)

Pour la musique, l’album de 2021 est à gagner, en tant que Certified Lover Boy de Drake, Lil Nas X’s Montero, et Les Migo Culture III se bat avec cinq autres albums, dont celui de Billie Eilish Plus heureux que jamais, Doja Cat’s Planète Her, et celle de Justin Bieber Justice. La collaboration de 2021 est très disputée, qui comprenait le hit numéro un de Drake avec Futur et Jeune voyou, « Way 2 Sexy », le duo émouvant de Bruno Mars et Anderson .Paak’s Soul Sonic sur leur sommet des charts, « Leave The Door Open », ainsi que le lien de Doja Cat et The Weeknd avec « You Right ».

La catégorie Game Changer pour l’athlète de haut niveau est remplie de la concurrence de ses huit nominés. Rejoindre Wallace et Biles sont des superstars du tennis Serena Williams et Naomi Osaka, ainsi que le quart-arrière de la NFL Patrick Mahomet.

Le vote pour les catégories commence mercredi et dure jusqu’au 17 novembre, selon le site officiel. Les électeurs peuvent voter en ligne ou via Twitter. Les électeurs en ligne sont autorisés à voter avec une échelle mobile de 25 par jour pour chaque catégorie. Cela signifie qu’ils peuvent diviser les votes entre les différents nominés pour chaque catégorie. Les règles et règlements complets sont répertoriés sur la page Web officielle.

