Drake Song incite les fans à penser qu’il a eu une liaison avec Kim Kardashian

Les fans de Drake sont convaincus que le rappeur a couché avec Kim Kardashian au milieu de son récent album, Certified Lover Boy, au cours du week-end alors que sa querelle avec Kanye West se poursuit. Dans sa chanson “Knife Talk”, une ligne spécifique a attiré l’attention des fans, laissant penser que lui et Kardashian ont peut-être eu une liaison alors qu’elle était mariée à West. Plus tôt cette année, Kardashian a demandé le divorce après six ans de mariage avec West, avec qui elle partage quatre enfants.

Dans les paroles, il y a une ligne qui dit: “La malédiction vaudou, ça l’a eu pendant que je volais vers les Turcs // Je sais que les chiens ont dû les frapper là où nous savions que ça fait mal”, les auditeurs se demandent maintenant si les deux ont développé une romance pendant elle mariage juste avant de demander le divorce. Kardashian, ainsi que ses sœurs Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian et Kylie Jenner se sont toutes envolées pour les îles Turques et Caïques en janvier, que certains relient maintenant les deux.

Certains pensent qu’il s’agissait d’un tir direct sur West qu’il a peut-être couché avec Kardashian, tandis que d’autres s’opposent à la spéculation en ligne car les îles Turques et Caïques sont un lieu de vacances populaire. Cependant, ce n’est pas la seule raison pour laquelle les fans pensent qu’il couche avec Kardashian. En 2018, sa chanson “In My Feelings” est devenue une chanson populaire avec la ligne sur “Kiki”. Kardashian est souvent appelée “Kiki” dans sa famille par ses sœurs, nièces et neveux, ce qui donne aux fans plus de raisons de penser qu’il parle de la star de L’incroyable famille Kardashian.

Plus tard cette année-là, il a également figuré dans “SICKO MODE” de Travis Scott, ce qui suggérait qu’il était peut-être allé chez Kardashian alors que West n’était pas là. “Je me suis glissé dans le bloc // J’ai fait un droit // Couper les lumières // J’ai payé le prix”, a-t-il rappé dans la chanson. Cependant, Kardashian a rompu son silence à ce sujet lorsqu’elle a commenté: “Ce n’est jamais arrivé. Fin de l’histoire”, selon InTouch Weekly. Il y a un certain nombre de choses que les fans ont nourries en pensant qu’il y a plus à l’histoire en dehors des déclarations de Kardashian tentant de faire taire les rumeurs; Cependant, les spectateurs ne semblent pas pouvoir le laisser partir.

Kardashian a demandé le divorce en février 2021 après six ans de mariage avec West. Alors que les deux sont restés quelque peu silencieux sur les raisons pour lesquelles ils se séparent, Kardashian s’est un peu ouvert au cours de la dernière saison de KUWTK quand on l’a vue pleurer à ses sœurs avouant qu’elle ne pouvait tout simplement pas être la femme qu’il voulait, nécessaire et mérité en raison de son emploi du temps chargé. Alors que beaucoup pensent qu’il y a plus que cela, c’est le seul aperçu que les fans ont reçu.