Canardle sixième album studio de longue date de Garçon amoureux certifié est presque là. Avant la sortie du projet le 3 septembre sur Republic Records, la star internationale a taquiné les invités vedettes de l’album sur des panneaux d’affichage affichés dans les villes concernées à travers le monde.

“HEY ATLANTA”, disait un panneau d’affichage dans la ville de Géorgie. “SLIME PLUTO SAVAGE ET BÉBÉ SONT EN CLB.” Les surnoms sont en corrélation avec les stars du rap d’Atlanta Young Thug, Future, 21 Savage et Lil Baby.

Drake a opté pour une approche plus directe à Memphis, où il a été révélé que le chanteur et compositeur acclamé Yebba apparaîtrait sur le projet ainsi que le co-fondateur de Three 6 Mafia Project Pat. Au Nigeria, un panneau d’affichage a annoncé que le chanteur nigérian Tems serait également présenté sur Certified Lover Boy.

D’autres publications ont révélé que le rappeur de Chicago Smurk serait sur le projet ainsi que les stars du R&B californien Giveon et Ty Dolla $ign.

Certains autres États ont reçu des annonces plus cryptiques, laissant beaucoup de place aux théories des fans quant aux artistes de divers États qui apparaîtront sur l’album. À New York, le teaser disait: “HEY NEW YORK, THE GOAT IS ON CLB.” Les fans soupçonnent que l’artiste en vedette est taquiné est Jay Z.

Les fans spéculent également sur l’artiste de Houston qui fera une apparition après qu’un panneau d’affichage a été taquiné: “HEY HOUSTON, THE HOMETOWN HERO IS ON CLB.” Les noms qui ont été publiés en ligne en réponse incluent Beyoncé, Megan Thee Stallion et Travis Scott.

Avant de publier les panneaux d’affichage taquinant la collaboration, Drake a publié un ensemble distinct d’affichages dans sa ville natale de Toronto qui a encore plus taquiné le ton de l’album. L’un d’eux disait : « VOTRE NOUVEAU FLING EST UN FAN » et un autre « JE NE MANQUE PAS… VOUS NE MANQUEZ PAS SEUL. Même avec les indices que Drake a laissés tomber, beaucoup de mystère entoure toujours Certified Lover Boy, ce qui en fait l’une des sorties les plus attendues de l’année.

