Drake travaille avec Chrome Hearts pour personnaliser sa Rolls-Royce – WWD

La Rolls-Royce Cullinan 2020 personnalisée Chrome Hearts de Drake est une première pour la marque de style de vie de Los Angeles. La propriétaire de Chrome Hearts, Laurie Lynn Stark, a déclaré qu’elle et son mari Richard avaient tout vu et tout fait – des yachts aux avions en passant par les voitures et les voiturettes de golf – mais n’avaient jamais collaboré avec le constructeur automobile de luxe. Pas de travail de détail simple non plus: le partenariat exigeait des mesures techniques et de sécurité conformes à l’industrie automobile et validées par Rolls-Royce pour garantir ses normes élevées et la valeur après-vente du véhicule.

«Nous les avons traités sur toutes les pièces techniques telles que les ceintures de sécurité et les airbags», a-t-elle déclaré à propos du processus de deux ans qui impliquait également le constructeur automobile sur mesure Mansory. «Le matelassage en cuir a l’esthétique et le confort de nos vestes mais implique des qualités propres au design automobile. Nous leur montrions nos coutures et ils les adaptaient pour une voiture.

Les Starks ont caressé l’idée de l’exposer dans leur navire amiral de 16000 pieds carrés à New York, mais la cour extérieure de l’Institut d’art contemporain de Miami, où elle siège au tableau, avait plus de sens pendant COVID-19

Les fans peuvent également découvrir une version de réalité augmentée via le Lens Studio de Snapchat, un autre partenariat inaugural pour Chrome Hearts.

En personne, les téléspectateurs ont une réelle idée du savoir-faire et des détails de la voiture, jusqu’au parfum flottant de la nouvelle voiture. La marque Chrome Hearts incruste chaque pouce – un ornement de capot en croix Cimetière, des boutons de climatisation CH Plus en argent sterling, des jantes CH Plus gravées «F – k You» et une console en cuir touffeté ornée de clous Crossball. L’intérieur est presque entièrement recouvert de cuir matelassé et gaufré noir avec des motifs fleur de lys et CH Plus, ainsi que des pare-soleil gravés du nom de Drake. L’extérieur est noir avec une décoration abstraite en peinture métallisée pâle sur le capot et de nombreuses évents. Le motif ressemble à un saupoudrage de pollen d’arbre de loin, mais ressemble à des coups de pinceau de près.

«Drake est très pratique, et il est un collectionneur», a déclaré Laurie Lynn, dont les modes personnalisées pour ses vidéos ont lancé la conversation qui a engendré la voiture et a collaboré avec lui sur une collection capsule pour son prochain album Certified Lover Boy. «Nous avons passé trois jours assis par terre à déterminer quels amis recevraient des cadeaux et quelles pièces seuls.»

Des articles de style de vie en édition limitée tels que des jeans unisexes dans un délavage personnalisé Carolina Blue pour 3085 $, des pulls à capuche pour 550 $ et des ours en peluche en peau de mouton avec des cœurs assortis sur la poitrine et des pulls sont disponibles exclusivement dans le magasin de Miami. Ils sont commercialisés dans une galerie avec une installation de téléviseurs vintage empilés modifiés pour lire des extraits vidéo en boucle de la voiture de Drake. La sortie de la collection était programmée pour la première de la voiture, mais il y aura probablement des fans déçus de Drake.

«Tout a probablement déjà été vendu», a déclaré Laurie Lynn.