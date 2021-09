Drake vient de divulguer le morceau de diss ‘Life of the Party’ de Kanye West et les gens sont tellement confus

Le bœuf entre Kanye West et Drake commence à devenir de plus en plus confus de jour en jour.

Ces deux puissances du hip-hop se sont lancées des coups de feu au cours des dernières années depuis que Pusha T a relancé pour la première fois son boeuf avec Drake en 2018.

Naturellement, avec les deux albums sortis dans la même semaine l’un de l’autre, il y avait presque certainement plus de plans entre eux à venir.

Drake en a lancé beaucoup à West sur Certified Lover Boy avec des morceaux comme “7 AM on Bridle Path” et “No Friends in the Industry”.

Mais il semble que Kanye ait en fait laissé son plus gros coup à Drake sur son album, Donda.

Sur un morceau intitulé “Life of the Party” avec Andre 3000, West l’emmène absolument à Drake et à quelques autres personnes avec lesquelles il a apparemment un petit problème.

La meilleure partie? Nous savons seulement que ce morceau existe parce que, eh bien, Drake l’a divulgué lui-même.

Sur OvO Sound 42 (émission de radio Drake) .. il a divulgué une nouvelle chanson de lui intitulée “Mention Me”, une chanson de Playboi Carti sur laquelle il a figuré et aussi Kanye West ft Andre 3000 – Life Of The Party (une chanson où Kanye West réclame GD et le dénonce) – DJ Akademiks (@Akademiks) 4 septembre 2021

OUF GARÇON, vous tous. Nous avons tout un bordel ici.

J’ai dit que nous avions tout un bordel ici, n’est-ce pas ? Drake a divulgué la chanson ce matin sur sa chaîne Sirius XM Sound 42.

Après l’avoir divulgué, il a posté cette image de lui sur Instagram dans un parking sous-titré « Élimination des déchets ».

Chéri.

La chanson s’intitule “Life of the Party”. Il dure un peu plus de six minutes et présente quelques versets incroyables d’André 3000 et de Kanye West. C’est assez sauvage.

Oui! Un verset à 3 piles. Et cela a été en quelque sorte omis de l’album de West. Absolument ridicule.

Il fume ce morceau, mais c’est aussi assez triste. Il rappe sur sa mère, décédée, son passé, la relation entre ses parents et plus encore. Je le posterais ici, mais c’est une piste qui a fuité, donc nous ne le faisons pas.

Au lieu de cela, voici quelques paroles.

Le vers d’André 3000 sur Life Of The Party sur le fait de vouloir parler à ses parents décédés par l’intermédiaire de la mère de Kanye est trop difficile à gérer pour moi pic.twitter.com/i4tDq91PWQ – mariano 🦦 (@oscos) 4 septembre 2021

C’était un vers absolument magnifique. Et, honnêtement, je souhaite que ce ne soit pas sur une piste qui a été gaspillée à propos d’un tel petit bœuf.

Ah, c’est vrai ! Parce que c’est probablement pour ça que vous êtes ici. Kanye s’est complètement lâché sur ce joint.

Il s’en prend à Drake et à l’ancien confident Virgil Abloh. Dans son couplet, il rappe :

“J’ai mis Virgil et Drake sur le même texte Et il ne s’agissait pas de l’ark’taryx assorti, ou de la robe cudi [expletive]”

Ce n’est pas non plus un tir subliminal. C’est nommer des noms sur de la cire. Nous aimons le voir.

Ouais. Ce n’est pas tout non plus. Tout le couplet était assez serré, mec.

Avertissement: Il y a du langage NSFW dans ces paroles.

Les paroles de Kanye dissident Drake sur sa chanson avec Andre 3000 intitulée “Life of The Party”. Drake a divulgué la chanson dans son émission de radio tôt ce matin pic.twitter.com/WHTc8npbX5 – DJ Akademiks (@Akademiks) 4 septembre 2021

C’est la question du jour, les amis. Pourquoi Drake aurait-il divulgué cet excellent morceau de diss sur… lui ?

Tout le monde est tellement confus à ce sujet.

Alors drake fuit la vie de la fête où Kanye me dénigre et joue 7h du matin juste après mais la vie inachevée de la fête est meilleure que sa chanson ?? Il s’est peut-être installé lmao – suyog 🌊  (@srdsuyog) 4 septembre 2021

Pourquoi Drake Leak aurait-il fui cette chanson ? Andre 3000 et Kanye ont littéralement écrit des vers qui laveraient tout son album, puis Kanye le nomme toujours avec nonchalance ? — 5$PICE (@ThaaqibSalie) 4 septembre 2021

Comment Drake a-t-il divulgué un vers de Kanye West x André 3000 et a pensé que c’était un Dub ?????! pic.twitter.com/pRMFOiWrWf – Sage Momma 💨✨ (@sage_momma) 4 septembre 2021

lmaooo ils disent que Drake a laissé tomber son meilleur record depuis des années et c’est la fuite de Kanye et Andre 3k 💀 – alex (blm) 🌊 (@Mescud) 4 septembre 2021

Sûr de dire que Drake fuite Life Of The Party s’est en quelque sorte retourné contre lui 💀 pic.twitter.com/R9KNNc6Og0 – Squirt Reynolds (@SquirtReynoIds) 4 septembre 2021

Cela ne pouvait pas être la réaction recherchée par Drake.

Oui! C’est très bizarre. Nous n’avons pas les réponses pour le moment. Peut-être que Drake vient avec quelque chose d’autre à propos de Kanye ? Peut-être qu’il voulait juste le faire sortir pour montrer que le bœuf est vraiment à deux faces ? C’est peut-être une sorte de terrible troll ?

Je n’ai aucune idée. Mais ce que je sais, c’est que nous devons avoir plus de vers d’André 3000 dans nos vies, peu importe comment ils nous parviennent.

Donc, avec ça, je suis reconnaissant.

