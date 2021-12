Drakeo the Ruler aurait été poignardé lors d’un concert à Los Angeles ; Snoop Dogg, les représentations de 50 Cent annulées

Un artiste aurait été poignardé samedi soir lors d’un concert à Los Angeles où Snoop Dogg, Ice Cube et 50 Cent figuraient à l’affiche, selon des informations.

Le Los Angeles Times a identifié la victime comme étant le rappeur Drakeo the Ruler, rapportant qu’il avait été attaqué par un groupe de personnes et grièvement blessé.

La victime a été transportée à l’hôpital dans un état inconnu, a rapporté la chaîne KCAL-TV de Los Angeles.

Il a subi un coup de couteau au cou, a déclaré le département de police de Los Angeles, selon KTLA-TV.

Snoop Dogg a annulé son set au festival Once Upon a Time in LA au Banc of California Stadium d’Exposition Park avant que le reste du spectacle ne soit également interrompu, a rapporté KCAL, citant la police.

Drakeo the Ruler (alias Darrell Caldwell) se produit à San Bernardino, Californie, le 12 décembre 2021. (.)

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des participants escaladant une clôture pour sortir du concert après le coup de couteau signalé.

Snoop Dogg se produit à Lexington, Kentucky, le 20 novembre 2021. (.)

Cette histoire se développe. Revenez pour les mises à jour.