Drakeo the Ruler brutalement attaqué et poignardé au festival de LA

Mise à jour Twitter de Once Upon a Time in LA, publiée samedi (19 décembre) soir.

Il était une fois à LA s’est brusquement terminé samedi soir, grâce à une tentative de meurtre coordonnée qui aurait visé le rappeur Drakeo the Ruler.

Le rappeur Drakeo the Ruler serait désormais dans un état critique après une tentative de meurtre à Once Upon a Time à LA. Le rappeur – de son vrai nom Darrell Caldwell – a apparemment été bousculé et poignardé dans les coulisses par un certain nombre d’attaquants. Les responsables des services de police et d’incendie de Los Angeles ont refusé de divulguer l’identité de la victime, bien que le Los Angeles Times ait rapporté que Drakeo était la personne en question.

« L’individu n’a pas été identifié », a rapporté le Times. « Mais une personne ayant une connaissance directe de l’incident a déclaré au Times que l’artiste hip-hop Drakeo the Ruler avait été attaqué par un groupe de personnes au festival de musique et grièvement blessé. »

Les détails des coups de couteau n’ont pas non plus été divulgués, bien que l’on pense que le rappeur a été poignardé au cou. On ne sait pas si d’autres blessures ont également été subies.

L’attaque a provoqué un arrêt rapide du festival Once Upon a Time in LA.

« Le festival Once Upon a Time in LA se termine tôt », ont annoncé les coordinateurs du festival. « Toutes les représentations sont maintenant terminées. Veuillez vous diriger vers la sortie la plus proche et dirigez-vous vers l’est sur MLK.

Une performance de Snoop Dogg, qui était déjà retardée, a été rapidement annulée. À ce stade, on ne sait pas si d’autres représentations seront annulées, ou même si le festival lui-même se poursuivra. Au-delà de Snoop Dogg, l’affiche du festival était remplie de superstars comme 50 Cent, The Isley Brothers, YG, Ice Cube, Three Six Mafia et Bone Thugs-n-Harmony.

Il était une fois à LA se déroule au Banc of California Stadium de la ville à Exposition Park.

On ne sait pas pourquoi Drakeo le souverain a été ciblé dans l’attaque. L’année dernière, Caldwell a été acquitté des accusations de meurtre, bien que le rappeur ait finalement plaidé auprès des procureurs du comté de Los Angeles pour des accusations de complot liées au meurtre.

On ne sait pas non plus si Drakeo le souverain survivra à l’attaque. Malheureusement, l’incident n’est guère une exception dans le rap, un genre qui est de plus en plus devenu une zone de guerre. Les rappeurs se terminent régulièrement par un meurtre, mettant souvent fin à leur carrière juste au moment où ils commencent. À ce stade, il semble qu’une semaine s’écoule rarement sans qu’un rappeur se fasse abattre – ou, à défaut, qu’il subisse une tragique surdose de drogue.

Nous aurons plus de mises à jour dès qu’elles seront disponibles.