Drakeo the Ruler décède après avoir été poignardé au festival de musique de Los Angeles

Rappeur Drakeo le souverain est décédé après avoir été poignardé lors du concert Once Upon a Time in LA samedi soir à Los Angeles.

Le natif de Los Angeles, 28 ans, dont le prénom est Darrell Caldwell, a été attaqué par un groupe de personnes et poignardé lors de l’altercation au Parc des Expositions. Personne n’a encore été arrêté, rapporte le Los Angeles Times.

Caldwell a été transporté par des ambulanciers paramédicaux dans un hôpital local et a été admis dans un état critique. Il est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Drakeo était l’un des nombreux artistes, y compris Snoop Dogg et 50 centimes, qui devait apparaître lors du concert Once Upon a Time in LA. Il était dans les coulisses lorsqu’une bagarre a éclaté et aurait été poignardé au cou pendant la mêlée. L’événement a été annulé peu de temps après l’incident, rapporte TMZ.

« Il y a eu une altercation dans les coulisses de la chaussée », a déclaré Live Nation, l’organisateur de l’événement, dans un communiqué. « Par respect pour les personnes impliquées et en coordination avec les autorités locales, les artistes et les organisateurs ont décidé de ne pas aller de l’avant avec les décors restants, le festival s’est donc terminé une heure plus tôt. »

Le département de police de Los Angeles a commenté l’incident sur Twitter samedi soir, écrivant : « Le festival s’est terminé tôt. LAPD sera dans la zone pour aider [California Highway Patrol] avec l’enquête.

Caldwell a sorti sa première mixtape, I Am Mr. Mosely en 2015, et continuerait à servir 9 autres mixtapes, avec la plus récente, So Cold I Do Em 2, sortie plus tôt ce mois-ci. Le premier album de Drakeo, The Truth Hurts, est sorti en février dernier. Plus tôt cette année, il a collaboré avec Canard sur le single « Talk to Me ». Le rappeur né au Canada a réagi à l’annonce de la mort de Drakeo sur les réseaux sociaux, écrivant sur ses histoires Instagram : J’ai toujours repris mon esprit avec ton énergie. RIP Drakeo.

Drakeo a enregistré son album de 2020, Merci d’avoir utilisé GTL, alors qu’il était incarcéré à la prison centrale pour hommes de Los Angeles. En novembre 2020, il a été libéré après avoir purgé trois ans pour des accusations d’armes à feu et son implication présumée dans la mort par balle en 2016 d’un homme de 24 ans à Carson, en Californie, où deux autres ont été blessés en dehors d’une fête, selon des informations.

Drakeo a insisté sur son innocence à l’époque et a été acquitté en juillet 2019. Cependant, des accusations de complot de gangs criminels et de tirs à partir d’un véhicule à moteur ont été de nouveau déposées par le procureur de la République, selon le rapport.

Drakeo a été libéré à la fin de l’année dernière avec une peine purgée après avoir accepté de plaider coupable pour la fusillade, selon NPR.

S’adressant à Rolling Stone en mars, Drakeo a parlé de ses plans après la prison au milieu de la pandémie de COVID-19.

« J’aime vraiment faire de la musique maintenant », a-t-il déclaré. « Cela signifie beaucoup parce que [before] Je ne m’en souciais pas vraiment comme ça.

« Je veux juste que les gens sachent que je suis là pour rester », a-t-il poursuivi. «Je veux qu’ils prennent ma musique au sérieux et qu’ils ressentent tout. Je veux dire, beaucoup de gens connaissent mon histoire… mais je veux qu’ils sachent que j’ai dû traverser beaucoup de choses pour obtenir les choses que j’ai obtenues. Je peux parler d’une certaine manière ou dire certaines choses, mais j’ai traversé beaucoup de choses dans ma vie. Je veux qu’ils ressentent ce que j’ai vécu. Quand j’ai fait la chanson pour le pote [“Long Live the Greatest”], les gens m’ont dit : « Je te sens » et « Je sais ce que tu traversais. » Je veux qu’ils sachent que je suis une vraie personne, que nous sommes pareils.

