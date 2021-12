Drakeo the Ruler décède après avoir été poignardé lors d’un festival à Los Angeles – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le festival Once Upon A Time in LA à Los Angeles, aux États-Unis, s’est terminé plus tôt que prévu ce samedi après que le rappeur Drakeo The Ruler a été mortellement poignardé au cou.

Le chanteur, de son vrai nom Darrell Caldwell, devait se produire aux côtés de Snoop Dogg, 50 Cent et d’autres artistes dans le cadre de l’événement, mais vers 21 h 20, heure locale, les représentations ont été annulées lorsque la police a bouclé la zone derrière le scène principale.

Caldwell a été attaqué par un groupe d’hommes dans les coulisses et grièvement blessé, a déclaré une source « ayant une connaissance directe des événements » au Los Angeles Times. L’artiste est décédé après avoir été transféré dans un hôpital dans un état critique, selon TMZ.