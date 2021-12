Drakeo the Ruler est mort à 28 ans après avoir été poignardé lors d’un concert

En 2019, le rappeur a été acquitté des accusations de meurtre et de tentative de meurtre après un jury suspendu. Les procureurs ont tenté de le rejuger sur des accusations de complot liées au meurtre, alléguant que Drakeo était responsable en tant que membre d’un gang, même s’il n’avait pas appuyé sur la gâchette, a rapporté Rolling Stone. En novembre 2020, Drakeo a été libéré avec une peine purgée après avoir accepté de plaider coupable d’avoir tiré depuis un véhicule à moteur avec une amélioration de gang, a indiqué le magazine. Selon le média, la star a maintenu son innocence et a également nié faire partie d’un gang.

« Je veux [people] prendre ma musique au sérieux et tout ressentir. Je veux dire, beaucoup de gens connaissent mon histoire « , a déclaré le rappeur à Rolling Stone plus tôt cette année « , mais je veux qu’ils sachent que j’ai dû traverser beaucoup de choses pour obtenir les choses que j’ai obtenues. Je peux parler d’une certaine manière ou dire certaines choses, mais j’ai traversé beaucoup de choses dans ma vie. Je veux qu’ils ressentent ce que j’ai vécu… Je veux qu’ils sachent que je suis une vraie personne, que nous sommes pareils. »

En février, Drakeo a sorti l’album The Truth Hurts. Il contient son single « Talk to Me », qui met en vedette un autre rappeur Canard.

« Non mec, ce n’est pas bien », a écrit cette dernière star sur son histoire Instagram. « Pour de vrai, sommes-nous en train de faire … toujours pris mon esprit avec votre énergie RIP Drakeo. »