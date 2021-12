Drakeo the Ruler meurt à 28 ans, poignardé au festival de Los Angeles

Drakeo the Ruler est décédé à l’âge de 28 ans, rapportent TMZ et Rolling Stone. Un représentant du rappeur de Los Angeles a confirmé la nouvelle à Pitchfork. Selon TMZ, Drakeo the Ruler a été poignardé lors d’une altercation qui a éclaté dans les coulisses de Once Upon a Time in LA Fest hier soir (18 décembre), où il devait se produire. Il aurait été transporté d’urgence à l’hôpital à la suite de l’incident. Pitchfork a contacté le service de police de Los Angeles, le service d’incendie de Los Angeles et Once Upon a Time in LA Fest pour plus d’informations et de commentaires.

Peu de temps après 1 heure du matin, heure de l’Est, Once Upon a Time in LA a publié une déclaration sur Twitter indiquant que le festival se terminerait plus tôt. Le message ne faisait pas référence à l’altercation ou à Drakeo le souverain. Des informations du Los Angeles Times et de la station locale KTLA ont confirmé qu’un individu avait été poignardé lors du festival, qui s’est tenu au Banc of California Stadium d’Exposition Park.

Le Los Angeles Times s’est entretenu avec Margaret Stewart, responsable de l’information du service d’incendie de Los Angeles, qui a déclaré que vers 20 h 40, heure du Pacifique, les ambulanciers avaient répondu à un appel concernant un coup de couteau et qu’une personne avait été emmenée à l’hôpital dans un état critique. état. L’individu n’a pas été identifié dans le rapport du Los Angeles Times, mais « une personne ayant une connaissance directe de l’incident » a déclaré au Los Angeles Times que « l’artiste hip-hop Drakeo the Ruler a été attaqué par un groupe de personnes au festival de musique et grièvement blessé », comme l’indique l’article. Le New York Times rapporte que le coup de couteau fait actuellement l’objet d’une enquête par le LAPD, mais qu’il n’était « pas clair » si des arrestations avaient été effectuées.

Drakeo the Ruler est né Darrell Caldwell le 1er décembre 1993. Le natif de Los Angeles a attiré l’attention de DJ Mustard avec son morceau de 2015 « Mr. Obtenez de la pâte. DJ Mustard a remixé le single plus tard cette année-là, exposant le rappeur à un public plus large. Drakeo the Ruler a ensuite sorti une série de mixtapes au cours des six dernières années, à commencer par I Am Mr. Mosely, également publié en 2015. Les bandes suivantes comprenaient Cold Devil, Free Drakeo et Thank You for Using GTL, dont la dernière Drakeo the Ruler a enregistré par téléphone en prison. (Bien qu’il ait été acquitté des accusations de meurtre en 2019, Drakeo le souverain était détenu à la prison centrale pour hommes du comté de Los Angeles en attendant son procès.)

Après avoir conclu un accord de plaidoyer avec le bureau du procureur du district de Los Angeles, Drakeo the Ruler a été libéré de prison en novembre dernier. Après sa sortie, le rappeur a sorti une multitude de nouveaux projets et mixtapes, dont We Know the Truth, A Cold Day in Hell (avec Ralfy the Plug), The Truth Hurts et Ain’t That the Truth. Les deux derniers longs métrages sont arrivés plus tôt cette année. Il y a moins de deux semaines, Drakeo the Ruler a publié son dernier projet, So Cold I Do Em 2.

Au cours de sa brève mais prolifique carrière, Drakeo the Ruler a également collaboré avec Earl Sweatshirt, Drake sur leur chanson « Talk to Me », Saweetie sur « Risky » et de nombreux autres artistes. Depuis que la nouvelle de sa mort a fait surface, des artistes comme Saweetie, Jpegmafia, Pink Siifu, Kenny Beats, Juicy J, Trippie Redd et bien d’autres ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. « Mes condoléances vont à la famille et aux proches de Drakeo the Ruler », a écrit Snoop Dogg, qui faisait partie de la programmation de Once Upon a Time in LA, sur Instagram. « Hier soir, j’étais dans ma loge lorsque j’ai été informé de l’incident et j’ai choisi de quitter immédiatement le terrain du festival. Mes prières vont à tous ceux qui sont touchés par la tragédie. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres et restez en sécurité. Je prie pour la paix dans le hip-hop.