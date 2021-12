Drakeo the Ruler mort de LA en poignardant lors du festival Once Upon a Time

rappeur de LA Drakeo le souverain est mort après avoir été poignardé au Snoop Dogg-titre du concert du festival Once Upon a Time… TMZ l’a appris.

Drakeo était l’un des dizaines d’artistes à l’affiche de l’énorme événement d’une journée samedi au parc des expositions de Los Angeles.

Le rappeur de LA, Drakeo The Ruler, aurait été poignardé au cou au festival « Once Upon A Time In LA » plus tôt dans la nuit. Prières pour Drakeo.🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ittTIDZlHq – Liens Hip Hop (@HipHopTiesMedia) 19 décembre 2021 @HipHopTiesMedia

Il était dans les coulisses vers 20h30 lorsqu’une bagarre a éclaté – et au cours de l’altercation, il a été poignardé … selon des sources policières

On nous a dit que le LAPD, la California Highway Patrol et les pompiers ont répondu, et Drakeo a été transporté d’urgence à l’hôpital – mais plusieurs sources nous disent qu’il est décédé des suites de ses blessures.

Il y a des rapports selon lesquels il a été poignardé au cou, mais nous ne l’avons pas encore confirmé. On nous dit que les flics enquêtent et essaieront d’interviewer tous les artistes et leurs entourages qui se trouvaient dans la région lorsque le combat a commencé.

Après la bagarre et le coup de couteau de Drakeo, les organisateurs de concerts ont fermé le festival — donc des têtes d’affiche comme Snoop et 50 centimes jamais même monté sur scène.

