Drakeo The Ruler serait dans un état critique (Photo: .)

Drakeo The Ruler aurait été poignardé au festival Once Upon A Time in LA samedi et serait dans un état critique.

L’événement musical de Los Angeles a eu lieu au Banc of California Stadium d’Exposition Park avec la programmation comprenant Snoop Dogg, 50 Cent et Ice Cube.

Cependant, le festival a été brutalement annulé à la suite d’informations faisant état d’un coup de couteau vers 20h40.

Le département de police de Los Angeles a tweeté : » Il y a eu un incident au festival Once Upon A Time in LA au Banc of California. Le festival s’est terminé tôt. LAPD sera dans la zone pour assister le CHP avec l’enquête.

Selon le LA Times, les pompiers de Los Angeles se sont rendus sur les lieux après des informations faisant état d’un coup de couteau et la personne a été laissée dans un état critique.

La victime n’a pas été identifiée officiellement, mais une source ayant « une connaissance directe » de l’incident a déclaré que Drakeo The Ruler avait été poignardé et grièvement blessé après avoir prétendument été attaqué par un groupe de personnes.

Mise à jour des médias : Il y a eu un incident au festival Once Upon A Time in LA au Banc of California. Le festival s’est terminé tôt. LAPD sera dans la zone pour assister le CHP avec l’enquête. La mise en scène des médias est sur la pelouse sud de Bill Robertson au sud d’Exposition. – LAPD PIO (@LAPDPIO) 19 décembre 2021

L’initié a affirmé que le rappeur, de son vrai nom Darrell Caldwell, était « assez gravement blessé ».

L’ami et collaborateur de Drakeo, Desto Dubb, qui était au festival, a demandé aux fans de prier pour le rappeur, écrivant dans ses histoires Instagram : » Si vous aimez Drakeo. Mettez-vous à quatre pattes et priez pour qu’il le fasse.

‘Reste fort. J’ai besoin de LA pour prier. J’ai besoin que le monde entier 2 prie.’

Il a ajouté: » S’il vous plaît, continuez à prier pour vous tous. S’il te plaît. Republiez ce #Pray4Drakeo.’

L’ami de Drakeo, Desto Dubb, a demandé aux fans de prier pour le rappeur qui aurait été blessé (Photo: @destodubb, Instagram)

Il est dit que l’incident a eu lieu dans les coulisses, une affirmation corroborée par le promoteur de concerts Live Nation en tant que porte-parole de la société a déclaré dans un communiqué: « Il y a eu une altercation dans les coulisses de la chaussée. Par respect pour les personnes impliquées et en coordination avec les autorités locales, les artistes et les organisateurs ont décidé de ne pas avancer avec les décors restants, le festival s’est donc terminé une heure plus tôt.

Des images partagées sur les réseaux sociaux par des festivaliers ont montré que des foules auraient sauté par-dessus une clôture VIP pour quitter l’événement après la diffusion de la nouvelle de l’altercation.

La photographe Bridget Arias était dans les coulisses et a partagé sa version des événements avec le LA Times, en disant: « Vous savez que tout le monde est dans les affaires de tout le monde et une personne a dit: » Oh oui, parce que Drakeo a été poignardé « . Puis une autre personne l’a confirmé et puis c’était un peu comme le jeu du singe où tout le monde répétait une version de ce qui se passait.

Drakeo a sorti son premier album The Truth Hurts plus tôt cette année après avoir sorti 10 mixtapes entre 2015 et 2021.

Metro.co.uk a contacté le LAPD pour commentaires.

