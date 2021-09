Drake’s sort sa dernière collection NOCTA avec Nike Golf – WWD

Après avoir livré son album attendu “Certified Lover Boy”, qui reste toujours au n ° 1 pendant une deuxième semaine au sommet du palmarès des albums Billboard 200, Drake a fait des heures supplémentaires pour développer ses activités commerciales. Sa collection de vêtements NOCTA en constante expansion – une sous-étiquette Nike – est de retour avec sa dernière version, mais cette fois, il fait entrer Nike Golf dans le giron.

La collection NOCTA Golf, inspirée par l’amour de Drake pour le sport et ses rondes d’enfance avec son oncle, Stephen Sher, se compose de vêtements et d’accessoires qui rehaussent les silhouettes de golf traditionnelles avec une marque et une portabilité inspirées du streetwear, tout en favorisant une esthétique minimaliste, une gamme destinée à s’adapter du parcours à la route – pas seulement pour les joueurs de golf.

Certainement pas votre look country club typique et fabriquée à partir de fibres 100% recyclées, la collection sur ou hors parcours comprend 10 pièces, dont des anoraks monochromes, des vestes de survêtement zippées dans des tons ocre et une chemise à manches longues en nylon vert avec la phrase ” NOCTA GOLF” sur le dos dans une police blanche, des hauts à col montant à manches courtes (disponibles en noir et blanc), des polos, des hauts à col ras du cou, un gilet, un pantalon, des casquettes et des lunettes de soleil, y compris des détails fonctionnels tels que des poches utilitaires, de l’eau -des finitions anti-transpiration, des matériaux anti-transpiration dont la technologie Nike Dri-FIT et une maille légère découpée au laser offrant à la fois confort et style.

L’une des premières taquineries de la collection a été repérée plus tôt ce mois-ci sur le golfeur professionnel Brooks Koepka, qui portait la chemise à manches courtes NOCTA Golf Mock en noir au championnat PGA Tour (certainement l’une des pièces les plus recherchées de la collection).

« Une collection dédiée à l’une de mes idoles. Un homme qui m’a pris sous son aile et m’a montré une grande partie de ce que la vie avait à offrir et encore plus ce que votre propre vie peut devenir lorsque vous êtes dévoué et loyal. Ma grand-mère Evelyn Sher a un lieu de repos près du King Valley Golf Club et nos trajets et visites sur ce parcours contiennent certaines de mes leçons de vie les plus précieuses et seront à jamais chéris. La collection Stephen Sher Nocta Golf est disponible le 23 septembre », lit-on sur Instagram du chanteur canadien, qui a été mis en ligne quelques heures avant la sortie de la collection.

Avec des prix allant de 34 $ à 500 $, la collection de golf NOCTA de Drake devrait atterrir en ligne ce soir via nocta.com à 21 h HNP / minuit HNE et à 7 h HNP / 10 h HNE sur SKNRS jeudi.

Les versions précédentes de NOCTA, telles que la capsule « Cardinal Stock », ont présenté une gamme plus essentielle avec des articles tels que des sweats à capuche, des pantalons de survêtement, des t-shirts à col rond et des chapeaux, principalement tous de couleur bleu océanique.

Looks de la collection Nocta Golf de Drake.

