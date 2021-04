Drakkar Klose forcé de quitter le co-événement principal de l’UFC après avoir subi un coup de fouet grave et une commotion cérébrale après avoir été poussé par Jeremy Stephens à la pesée

L’UFC a abandonné son co-événement principal proposé quelques minutes avant le départ après que Drakkar Klose ait subi une entorse cervicale après avoir été poussé par Jeremy Stephens.

Stephens et Klose ont tous deux pris du poids pour leur combat vendredi après-midi à Las Vegas, avant de se retrouver face à face lors de la pesée de cérémonie pour des photos.

Drakkar Klose a subi un coup de fouet et une commotion cérébrale après cette poussée de Jeremy Stephens

Klose a avancé sur le prétendant aux poids plume éternel avec ses mains derrière le dos, mais ‘Lil Heathen’ a poussé son homme en arrière avec une certaine force.

Selon Ariel Helwani d’ESPN, les résultats de la tomodensitométrie ont révélé que Klose avait subi une entorse cervicale du cou – essentiellement un coup de fouet extrême – et une commotion cérébrale à la suite de la poussée.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le natif du Michigan a confirmé qu’il sentait sa “ main s’engourdir et son cou se resserrer ” après la poussée de Stephens.

«Après avoir été poussé par Jeremy lors des mises au jeu de l’UFC, j’ai immédiatement senti ma main s’engourdir et le cou se resserrer», a-t-il écrit.

«Sean Shelby et les officiels de l’UFC m’ont envoyé au PI pour me faire travailler par le personnel de l’UFC PT pendant deux heures.

«J’ai passé la nuit à manger, à me réhydrater, à m’étirer et j’ai même vu le personnel du PT plus tard dans la nuit. Je me suis réveillé tôt ce matin avec une migraine / un mal de tête, des nausées, et la seule chose qui m’a fait me sentir mieux était de rester dans le noir.

«L’UFC m’a donné des médicaments et je me suis reposé pendant quelques heures avant de me lever et de vomir. C’est à ce moment-là que nous avons appelé le médecin de l’UFC et il a pris la décision de m’envoyer à l’hôpital.

“Je suis désolé pour tous ceux qui étaient excités pour ce combat, j’ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour rester dans ce combat, mais ces problèmes sont hors de mon contrôle.”

Lil Heathen est l’un des plus gros puncheurs de la division poids plume de l’UFC

Stephens a expliqué la poussée dans un post Instagram vendredi, affirmant que Klose “ était juste un peu trop proche, avec un comportement agressif en sachant que nous sommes sur le point de nous battre ”.

«J’ai juste une tolérance zéro pour ce type de manque de respect», a déclaré Stephens.