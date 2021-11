DRAM 5X, la nouvelle mémoire de Samsung qui pourrait améliorer l’efficacité des téléphones mobiles | La technologie

La société vient d’annoncer la création d’une nouvelle puce qui pourrait révolutionner la technologie des appareils mobiles en offrant plus de vitesse de traitement.

Samsung a annoncé avoir développé la 5X DRAM (également connu sous le nom de LPDDR5X). Selon la même entreprise, il s’agit d’une première dans l’industrie et devrait être utile pour une utilisation sur les smartphones et les appareils mobiles dans un proche avenir.

Cette nouvelle DRAM améliorer l’efficacité des services de données à haut débit, comme la 5G et le métaverse.

De nombreux téléphones utilisent la mémoire LPDDR5, mais la nouvelle DRAM 5X peut traiter des données jusqu’à 8,5 Go par seconde, qui est 1,3 fois plus rapide que le modèle précédent. Il consommerait également 20 % moins d’énergie que son prédécesseur.

Cet appareil pourrait tenir dans des modules de mémoire de 64 Go. Ce genre de mémoire généralement situé à proximité du processeur d’un ordinateur et permet un accès plus rapide aux données du stockage.

Le fait d’avoir développé une DRAM plus rapide permet à tout appareil utilisant un processeur de bénéficier de ses capacités. Cela pourrait être très utile dans les futurs téléphones car cela nous offrirait une vitesse plus élevée, vous faisant travailler moins dans cette situation.

Apple serait intéressé par ce nouveau produit

Sang Joon Hwang, vice-président principal et chef de l’équipe de conception DRAM chez Samsung

a dit que le « LPDDR5X étendra l’utilisation de la mémoire hautes performances et basse consommation au-delà des smartphones et apportera de nouvelles capacités à l’intelligence artificielle. des applications basées sur l’utilisation de serveurs et même d’automobiles. »

La société a également déclaré que commencera à collaborer avec les fabricants de puces d’ici la fin de l’année. Ils souhaitent mener à bien un plan d’expansion dont les mobiles de leur marque ne bénéficieraient pas seulement.

Le Samsung Galaxy S21 pourrait être le premier appareil à utiliser cette nouvelle mémoire. Même s’il faut garder à l’esprit que les puces LPDDR5 faisaient déjà partie de l’Apple M1 Pro et du M1 Max. Il est possible qu’Apple utilise le nouveau LPDDR5X l’année prochaine.