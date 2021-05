Dramaturge Tom Stoppard: génie conservateur

ARTICLE MEMBRE NRPLUS

je

n The Real Thing (1982) de Tom Stoppard, l’une des plus grandes pièces de théâtre du dernier demi-siècle, Henry, dramaturge doué, explique le métier d’écrire à une femme défendant un agitateur politique maladroit de gauche qui a façonné ses clichés dogmatiques en sous la forme d’une pièce de théâtre. Henry, le remplaçant de l’auteur, note qu’il y a une grande différence entre crier des slogans et créer de l’art, et prend un équipement sportif pour illustrer ce point. Mesdames et messieurs, je vous donne le discours indélébile de la batte de cricket de Tom Stoppard:

Cette chose ici, qui ressemble à un club en bois, est en fait plusieurs pièces

…

! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; if (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = ‘2.0’; n.queue =[]; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, ‘script’, ‘https: //connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq («init», «1626507807583041»); fbq (‘piste’, ‘PageView’);

Lien source

Le post Le dramaturge Tom Stoppard: Conservative Genius est apparu en premier sur ..