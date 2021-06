Drame dans l’équipe Famosos Et Norma Palafox ?

Telemundo Norma Palafox fait partie de l’équipe Famosos à Exatlon USA.

Les jours passent dans la cinquième saison du programme de compétition d’Exatlon États-Unis, et cela renforce de plus en plus le désir des deux équipes, Famous et Contending, de remporter le triomphe tant attendu qui couronnera un homme et une femme comme les vainqueurs incontestés de la présente tranche de la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète».

Mais il ne faut pas manquer quelque chose, c’est que ce triomphe s’accompagnera d’une série de situations difficiles que doivent traverser tous les guerriers qui se battent dans les sables de la République dominicaine. Une saison riche en événements inédits où chacun des acteurs a dû montrer de quoi il était fait. Cette cinquième saison sera inoubliable !

La célèbre équipe : montagnes russes d’émotions

L’équipe rouge, depuis son arrivée en République dominicaine, était bien équipée, avec plusieurs des meilleurs athlètes de la compétition, c’était la recette parfaite pour réussir, mais ils ont eu une journée douce-amère. Tout a commencé avec le départ du désormais ancien membre, Mack Roesch, en raison d’une blessure apparente.

À partir de là, sa séquence de victoires est devenue mitigée, puis est venue la suspension de deux autres de ses hommes forts; Jeyvier Cintrón et Jacobo García, pour avoir apparemment enfreint les règles du programme. Cela a généré un changement retentissant dans l’équipe, qui depuis lors n’a pas pu se relever et continue à être vaincue physiquement, et tout indique cela aussi émotionnellement.

L’équipe Famosos a connu une série de défaites qui ont entraîné la perte de plusieurs participants, des bénéfices et ont généré des frictions internes entre chacun, car lorsqu’ils voient que rien ne s’améliore, les athlètes commencent à signaler des coupables, quelque chose de logique, mais pas exactement la bonne chose à faire dans une situation comme celle-ci.

Et Norma Palafox ?

C’est le cas de la footballeuse mexicaine Norma Palafox. Dans l’aperçu de l’épisode du 8 juin, nous avons pu voir Nathy, Dave Sappelt et Jeyvier Cintrón assurer que lorsque Palafox voit qu’ils sont en train de perdre, il se met rapidement à la recherche de coupables, mais que ce n’est pas la bonne chose à faire, car en équipe ils doivent tous s’examiner les uns les autres, pour ainsi corriger ensemble les défauts et progresser, ce qui n’est malheureusement pas arrivé jusqu’à présent dans les épisodes que l’on voit à l’écran.

Du côté de la Team Contendientes le contraste est retentissant. Depuis l’arrivée des renforts, Andoni García et Wilmarie Negrón, l’équipe a reçu cette injection d’adrénaline et de motivation nécessaire pour continuer à avancer ensemble, et cela a fonctionné car ils ont eu un chemin de triomphes retentissants qui continue à ce jour.

À cela, il est ajouté que bien qu’Andoni García ne participe pas aux circuits aujourd’hui à l’écran, Wilmarie participe non seulement aux journées, mais est également devenue un excellent motivateur, donnant tous les encouragements au bleu pour continuer fort sur le chemin vers la grande finale.

