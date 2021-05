Drame de divorce de Gates: La prétendue affaire de Bill Gates a-t-elle entraîné la démission du conseil d’administration?

Bill Gates parle de l’apparition du COVID-19 au début de l’épidémie mondiale lors de la réunion de l’Association américaine pour l’avancement de la science (. Photo / Todd Bishop)

Bill Gates a démissionné du conseil d’administration de Microsoft après que des allégations aient fait surface selon lesquelles le cofondateur de la société avait une relation sexuelle inappropriée depuis des années avec un employé, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Le conseil, selon le Journal, «a décidé que Bill Gates devait démissionner de son conseil d’administration en 2020 alors qu’il poursuivait une enquête sur la relation amoureuse antérieure du milliardaire avec une employée de Microsoft, jugée inappropriée.

Au moment de sa démission des conseils d’administration de Microsoft et de Berkshire Hathaway en mars 2020, Gates a déclaré qu’il souhaitait consacrer plus de temps à son travail par le biais de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Dans la lettre publiée sur LinkedIn, Gates, 64 ans, a écrit qu’il souhaitait «consacrer plus de temps aux priorités philanthropiques, notamment la santé mondiale et le développement, l’éducation et mon engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique. Le leadership des sociétés Berkshire et de Microsoft n’a jamais été aussi fort, le moment est donc venu de franchir cette étape. »

Mais un peu plus d’un an plus tard, le 2 mai 2021, lui et sa femme de 27 ans, Melinda, ont choqué les mondes de la philanthropie et de la technologie lorsqu’ils ont annoncé sur Twitter qu’ils mettaient fin à leur mariage.

Depuis lors, la spéculation a tourné autour des causes potentielles de la rupture, qui obtiendra quoi lorsque les actifs seront divisés et ce qui arrivera à la fondation.

Le même jour, le Journal a publié l’article sur l’enquête du conseil d’administration, le New York Times a publié des détails supplémentaires critiques sur le comportement professionnel de Bill Gates, y compris le comportement inapproprié envers les employées.

Selon le Times, «… Bill Gates s’était également forgé une réputation de conduite douteuse dans les milieux de travail…. Au moins à quelques occasions, M. Gates a poursuivi des femmes qui travaillaient pour lui chez Microsoft et à la Fondation Bill et Melinda Gates, selon des personnes ayant une connaissance directe de ses ouvertures.

Même si les Gates ont annoncé leur intention de divorcer il y a deux semaines, la rumeur dit que le couple rencontre des avocats depuis 2019 pour commencer à clarifier les détails nécessaires pour diviser plus de 130 milliards de dollars d’actifs et financer la plus grande fondation du monde.

Un porte-parole de Gateses a nié que les démissions du conseil d’administration aient quoi que ce soit à voir avec l’affaire qui s’est produite en 2000 et s’est terminée sans problème. «Il y a eu une liaison il y a près de 20 ans qui s’est terminée à l’amiable», a déclaré le porte-parole au Journal.

Elle a ajouté que «la décision de Bill Gates de quitter le conseil n’était en aucun cas liée à cette question. En fait, il avait exprimé son intérêt à consacrer plus de temps à sa philanthropie depuis plusieurs années.